Bundeswehrtagung Pistorius fordert neue Führungskultur in der Truppe

Von dpa Aktualisiert am 07.11.2025 - 13:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Pistorius will bis Ostern eine Modernisierungsagenda vorlegen. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russlands Drohkulisse und Bürokratiebremsen: Verteidigungsminister Pistorius kündigt Reformen in der Truppe an und fordert mehr Mut vom Führungspersonal.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat einen Bürokratieabbau in der Bundeswehr angekündigt und zu einer neuen Führungs- und Fehlerkultur in der Truppe aufgerufen. Bis Ostern solle eine Modernisierungsagenda vorgelegt werden, sagte der SPD-Politiker zum Abschluss der diesjährigen Bundeswehrtagung in Berlin. Vorgesetzte in der Bundeswehr dürften nicht verwalten, sie müssten führen. Führung bedeute, auch Fehler zuzulassen. "Wenn niemand mehr wagt, falsch zu liegen, dann wagt auch niemand mehr, richtig zu handeln."

Pistorius vergab nach eigener Aussage neben der Modernisierungsagenda weitere Aufträge in seinem Ministerium und der Bundeswehr, zu denen in den kommenden Monaten Ergebnisse vorgelegt werden sollen. Dazu zählen eine Evaluierung der Ausbildung von Wehrdienstleistenden, eine Strategie für die Reserve, ein "Aufwuchsplan" mit konkreten Maßnahmen und Zahlen für die aktive Truppe sowie Reformvorschläge für eine Neustrukturierung des Beschaffungsamts der Bundeswehr in Koblenz.

"Russland rüstet sich für einen weiteren Krieg"