Partei im Umbruch Wagenknecht nennt Spekulationen über Rückzug "Unsinn"

Von dpa Aktualisiert am 07.11.2025 - 15:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sie wolle sich "weiter in führender Position im BSW engagieren", so Sahra Wagenknecht. (Archivbild) (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-bilder)

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Sahra Wagenknecht weiter an der Spitze ihrer Partei bleiben wird. Nun äußert sie sich selbst.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht will sich nach eigenen Worten auch künftig in führender Position für das BSW engagieren. "Es ist Unsinn, wenn von einem Rückzug berichtet wird", antwortete Wagenknecht auf die Frage der Deutschen Presse-Agentur, ob es zutreffe, dass sie nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren werde. "Ich werde mich weiter in führender Position im BSW engagieren", so Wagenknecht. In welcher Position, ließ sie aber offen.