Umstrittene Ministerin Reiche polarisiert mit ihrem Führungsstil
Katherina Reiche ist ein halbes Jahr im Amt. In dieser Zeit hat sie so einige gegen sich aufgebracht, andere loben sie. Noch ist unklar: Wohin will sie mit ihrem Ministerium?
Als der Name Katherina Reiche im Frühjahr als mögliche Wirtschaftsministerin auftauchte, hatte kaum jemand damit gerechnet. Dabei war Reiche zu dem Zeitpunkt durchaus bekannt und verfügte über beträchtliche politische und wirtschaftliche Erfahrung. Als Frau und Ostdeutsche schien sie in vielerlei Hinsicht eine passende Kandidatin für das Merz-Kabinett zu sein.
Allerdings gab es von Anfang an auch Kritik an der Personalie. Ihr wurde vor allem zu große Nähe zur Energiewirtschaft nachgesagt, wo sie zuletzt als Spitzenmanagerin gearbeitet hatte. Nun ist sie seit einem halben Jahr im Amt und hält an diesem Montag eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede.
Ihre Bilanz der ersten sechs Monate ist durchwachsen. Die Wirtschaft sah sie anfangs als Hoffnungsträgerin, große Teile tun das immer noch, andere zeigen sich mittlerweile aber auch resigniert. Von ihrem Vorgänger Robert Habeck grenzt sie sich offensiv ab – insbesondere in der Energiepolitik. Reiche schafft es, trotz Gegenwind Themen zu setzen und sich selbst die Aufmerksamkeit zu sichern.
Reiche war früh politisch aktiv
Reiche ist ein Politprofi, hat früh Karriere als Berufspolitikerin in der CDU gemacht. 1998 wurde sie mit 25 Jahren Bundestagsabgeordnete, zwei Jahre später saß sie im Bundesvorstand. Später gehörte sie zu Edmund Stoibers Schattenkabinett und wurde stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Zuletzt war sie Staatssekretärin im Umwelt- und dann im Verkehrsministerium, bevor sie sich 2015 vorerst aus der Politik verabschiedete und in die Wirtschaft ging.
Kritisiert wurde sie schon damals wegen zu großer Wirtschaftsnähe. Nur wenige Tage nach ihrem Abschied trat ein Gesetz in Kraft, das eine Karenzzeit von bis zu 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus politischen Ämtern einführte. Reiche wurde aber noch vorher Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Zuletzt war sie Vorstandsvorsitzende bei Westenergie.
Als sie nun wieder in die Politik zurückkehrte, befürchtete so mancher, sie vertrete die Interessen der Energielobby in der Regierung. Einige sehen sich darin bestätigt, etwa Vertreter der erneuerbaren Energiewirtschaft: "Die neue politische Richtung ist katastrophal", erklärte Susanne Jung vom Solarenergie-Förderverein Deutschland. "Statt jetzt alles auf erneuerbare Energien zu setzen, wird die Abschaffung der Einspeisevergütung diskutiert und neue Gaskraftwerke werden beschlossen." Ein von Reiche vorgestellter Plan für die Zukunft der Energiewende kommt in der Branche nicht gut an. In den Plänen der Ministerin fehle bei der Elektrifizierung "jegliche Ambition", heißt es vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE).
Auch die konjunkturelle Entwicklung spricht aktuell noch nicht für Reiche. Die Wirtschaft wächst nur langsam, die Arbeitslosenzahlen stagnieren. "Die Aufbruchstimmung direkt nach der Wahl war gut und wichtig", erklärte der Geschäftsführer vom Verband der Maschinenbauer VDMA, Thilo Brodtmann. "Doch von einem Aufbruch ist inzwischen immer weniger zu spüren."
Doch den Großteil der Wirtschaft hat Reiche weiter hinter sich. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) teilte mit, der Energiewendeplan "von Ministerin Reiche ist das Fundament für deutliche Effizienzverbesserungen des Energiesystems, die nun zügig angegangen werden müssen".
Auch Eon-Chef Leonhard Birnbaum lobt: "Das Wirtschaftsministerium ist aus unserer Sicht auf dem richtigen Pfad unterwegs." Kritik an Reiche sieht er als "interessengeleitete Kritik, um zu verhindern, dass es zu strukturellen Reformen kommt".
Reiche löste Kontroversen aus
Die Liste der Kontroversen ist dennoch lang: So kippte sie gemeinsam mit Merz und SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil die Stromsteuersenkung, obwohl zuvor anderes versprochen wurde. Es wurde der erste große Streitpunkt von Schwarz-Rot. Später relativierte sie die deutschen Klimaziele und nahm am Rande eines Energieministertreffens in Luxemburg an einer Zusammenkunft atomfreundlicher EU-Staaten teil. Zudem forderte sie, die Deutschen müssten länger arbeiten. Die Lebensarbeitszeit müsse steigen, so Reiche. Regelmäßig äußert sie die Kritik, dass die Reformpläne im Koalitionsvertrag nicht ausreichen.
Insbesondere diese Forderung führte parteiübergreifend zu Kritik, selbst bei den eigenen Leuten. So kritisierte Christian Bäumler, Vizechef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA): Wer als Wirtschaftsministerin nicht verstehe, dass Deutschland eine hohe Teilzeitquote und damit eine niedrige durchschnittliche Jahresarbeitszeit habe, sei "eine Fehlbesetzung". Aus der CDU sprang ihr niemand bei.
Reiche hat hohe Ansprüche an sich und ihre Mitarbeiter
Doch Reiche macht weiter, bisher lässt sie sich auch von solcher Kritik offenbar nicht einschüchtern. Es sei ihr egal, wie man öffentlich über sie denke, heißt es. Das beeindruckt manche. Für viele bleibe sie ein Rätsel, berichten Wegbegleiter. Sie sei sehr strukturiert, arbeite durchdacht und habe stets einen klaren Plan. Nur wissen viele offenbar nicht genau, wie dieser Plan aussieht.
Zudem sei sie sehr engagiert, berichten Weggefährten der "Süddeutschen Zeitung". Wer Reiche an seiner Seite habe, könne sich keine bessere, stärkere, selbstbewusstere Bündnispartnerin wünschen. Sie habe hohe Ansprüche an sich selbst, sagte sie der Zeitung. "Ich mag fordernd wirken, aber zuallererst fordere ich mich selbst."
Laut "Süddeutscher Zeitung" soll sie auch eine fordernde Chefin sein. Einige ihrer Mitarbeiter beschweren sich nach Informationen des "Spiegel" darüber, dass sie in wichtigen Themen nicht eingebunden werden. Manche Mitarbeiter in Führungspositionen warteten offenbar monatelang auf ein Kennenlernen mit der Ministerin.
Andere sehen in dem kompromisslosen Stil Reiches genau die richtige Vorgehensweise. Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, erklärte "ZDF heute", sie verkünde "unpopuläre Botschaften", aber genau das müsse eine Wirtschaftsministerin leisten. Journalisten berichten zudem, sie könne in kleiner Runde die Gründe für ihr Handeln genau erklären. Nur in der öffentlichen Wahrnehmung kommt dies bislang noch nicht an.
