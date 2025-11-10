Oberbürgermeister baut betrunken Unfall

Merz wird 70: So feiert er

10.11.2025

Dietmar Späth (Archivbild): Der Oberbürgermeister Baden-Badens hat einen Unfall gebaut. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa)

Seit Anfang August ist Dietmar Späth krankgeschrieben. Nun baute er betrunken einen Unfall.

Der parteilose Oberbürgermeister von Baden-Baden, Dietmar Späth, hat unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Sein Anwalt Gerhard M. Bräuer betonte in einer Erklärung: "Mein Mandant wird für sein Fehlverhalten die volle Verantwortung übernehmen." Zuerst hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet.

Späth fuhr am vergangenen Mittwoch beim Einbiegen auf eine Kreisstraße auf eine Mittelinsel und prallte gegen eine Ampel, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde demnach niemand. Bei dem Fahrer handelte es sich nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" um Späth.

Laut Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Späths Anwalt sagte dazu: "Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen stand er dabei unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss." Der genaue Schaden ließ sich laut Polizei zunächst nicht beziffern.

Die Stadtverwaltung bestätigte lediglich, dass Späth seit Anfang August nicht im Dienst ist. "Auf ärztliches Anraten absolviert er einen Klinikaufenthalt", teilte ein Sprecher mit. Die Krankschreibung gelte aktuell noch bis einschließlich 23. November. Anwalt Bräuer sagte dazu: "Der Aufenthalt an seinem Wohnort, im Rahmen dessen sich der Vorfall ereignet hat, war mit den behandelnden Ärzten abgestimmt."