Baden-Baden: OB Späth baut betrunken Unfall – während Krankschreibung

Während Krankschreibung
Oberbürgermeister baut betrunken Unfall

Von dpa
10.11.2025 - 14:50 UhrLesedauer: 1 Min.
Neuer OB Dietmar SpäthVergrößern des Bildes
Dietmar Späth (Archivbild): Der Oberbürgermeister Baden-Badens hat einen Unfall gebaut. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa)
News folgen

Seit Anfang August ist Dietmar Späth krankgeschrieben. Nun baute er betrunken einen Unfall.

Der parteilose Oberbürgermeister von Baden-Baden, Dietmar Späth, hat unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Sein Anwalt Gerhard M. Bräuer betonte in einer Erklärung: "Mein Mandant wird für sein Fehlverhalten die volle Verantwortung übernehmen." Zuerst hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet.

Späth fuhr am vergangenen Mittwoch beim Einbiegen auf eine Kreisstraße auf eine Mittelinsel und prallte gegen eine Ampel, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde demnach niemand. Bei dem Fahrer handelte es sich nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" um Späth.

Laut Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Späths Anwalt sagte dazu: "Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen stand er dabei unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss." Der genaue Schaden ließ sich laut Polizei zunächst nicht beziffern.

Die Stadtverwaltung bestätigte lediglich, dass Späth seit Anfang August nicht im Dienst ist. "Auf ärztliches Anraten absolviert er einen Klinikaufenthalt", teilte ein Sprecher mit. Die Krankschreibung gelte aktuell noch bis einschließlich 23. November. Anwalt Bräuer sagte dazu: "Der Aufenthalt an seinem Wohnort, im Rahmen dessen sich der Vorfall ereignet hat, war mit den behandelnden Ärzten abgestimmt."

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall und den möglichen Konsequenzen für Späth.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
