Eilmeldung Sahra Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück
Aktualisiert am 10.11.2025 - 14:16 UhrLesedauer: 1 Min.
Das BSW stellt sich neu auf. Wagenknecht gibt den Parteivorsitz ab, bleibt aber in Partei aktiv.
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will den Bundesvorsitz ihrer Partei abgeben. Dies teilte die 56-Jährige in Berlin mit. Gleichwohl will sich Wagenknecht nach eigenen Angaben weiter in führender Position für das BSW engagieren.
Mehr dazu in Kürze.
