Das BSW stellt sich neu auf. Wagenknecht gibt den Parteivorsitz ab, bleibt aber in Partei aktiv.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will den Bundesvorsitz ihrer Partei abgeben. Dies teilte die 56-Jährige in Berlin mit. Gleichwohl will sich Wagenknecht nach eigenen Angaben weiter in führender Position für das BSW engagieren.