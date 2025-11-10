t-online - Nachrichten für Deutschland
Sahra Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück

Von t-online
Aktualisiert am 10.11.2025 - 14:16 UhrLesedauer: 1 Min.
Das BSW stellt sich neu auf. Wagenknecht gibt den Parteivorsitz ab, bleibt aber in Partei aktiv.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will den Bundesvorsitz ihrer Partei abgeben. Dies teilte die 56-Jährige in Berlin mit. Gleichwohl will sich Wagenknecht nach eigenen Angaben weiter in führender Position für das BSW engagieren.

Mehr dazu in Kürze.

Verwendete Quellen
  • Pressekonferenz des BSW am 10.11.2025
