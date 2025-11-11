Klubboss: "Eigentlich war ich schon tot"

70. Kanzler-Geburtstag Klingbeil schenkt Merz "Verantwortung für Deutschland"

Von dpa Aktualisiert am 11.11.2025 - 18:46 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein kleines, aber feines Geschenk hat Vizekanzler Klingbeil für Merz zum Geburtstagsempfang mitgebracht. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Eine Deutschlandfahne und Krawatten mit Tiermotiven hat der Kanzler von der eigenen Fraktion zum Geburtstag bekommen. Der Koalitionspartner schenkt ihm ein Stück Papier.

Vizekanzler Lars Klingbeil hat zum Geburtsempfang von Regierungschef Friedrich Merz ein schlichtes, aber doch sehr besonderes Geschenk mitgebracht: Einen eingerahmten Zettel, auf dem "Verantwortung für Deutschland" steht. Irgendwann während der Koalitionsverhandlungen habe er diese drei Wörter handschriftlich als seinen Vorschlag für die Überschrift des schwarz-roten Koalitionsvertrags aufgeschrieben, erzählt Klingbeil in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und das ist ja am Ende auch der Titel geworden."

"Kein Schickimicki-Kram"

Das sei also "kein Schickimicki-Kram, aber eine Erinnerung an gemeinsame Verabredungen und die gemeinsame Verantwortung, die wir tragen und die ich auch sehr gerne mit dem Kanzler wahrnehme", sagte der SPD-Chef.