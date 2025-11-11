Anschlag auf Weihnachtsmarkt Todesfahrer vor Gericht: "Dann habe ich einfach Gas gegeben"

Der Angeklagte Taleb al-Abdulmohsen nannte am zweiten Prozesstag schockierende Details zur Tat. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Die Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erhoffen sich im Prozess Antworten. Am zweiten Prozesstag spricht der Angeklagte - und nennt schockierende Details.

Stundenlang redet der Todesfahrer von Magdeburg und schweift ab - am frühen Nachmittag des zweiten Prozesstages jedoch gibt er zu: "Dann habe ich einfach Gas gegeben." Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 20. Dezember 2024 hat Taleb al-Abdulmohsen vor dem Landgericht Magdeburg die Tat beschrieben.

Als Auslöser für die Todesfahrt nannte der 51-Jährige aus Saudi-Arabien seine Auseinandersetzungen mit deutschen Behörden und deren mangelnde Hilfe für saudische Frauen. Er habe aufklären und warnen wollen. Er habe Strafanzeigen gestellt und sei aber nicht gehört worden. "Es gab nur zwei Wege: Entweder verlasse ich Deutschland oder ich greife an", schilderte der Angeklagte.

"Kalt wie Eis"

Am Tag des Anschlags sei er "kalt wie Eis" gewesen. "In der letzten Sekunde habe ich gesehen, dass es keine Hoffnung gibt", sagte al-Abdulmohsen. Er sei davon ausgegangen, dass die Polizei ihn erschieße, habe letzte Videos aufgenommen.

Bei der Todesfahrt wurden sechs Menschen getötet, ein neunjähriger Junge und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt, als der Mann den mehr als zwei Tonnen schweren und 340 PS starken Wagen mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde über den Weihnachtsmarkt raste.

"Ich habe keine einzige Verletzung wahrgenommen"

Al-Abdulmohsen beschrieb, wie er das Lenkrad nach rechts lenkte und auf den Weihnachtsmarkt fuhr. Ihm sei alles zu langsam erschienen. Es sei gewesen, als ginge er über den Weihnachtsmarkt, wie Fahren sei es ihm nicht vorgekommen. "Ich habe keine einzige Verletzung wahrgenommen." Erst als er den Weihnachtsmarkt wieder verlassen habe, sei ihm aufgefallen, dass er keinen weiteren Plan habe. Durch die Windschutzscheibe habe er da nur verschwommen sehen können - das Wischwasser sei rot gewesen. Erst da sei ihm klar gewesen, dass Menschen verletzt worden seien.