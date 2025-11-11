Gratulationen an Friedrich Merz "Glückwunsch und Gottes Segen, Chef!"

11.11.2025

Merz gratuliert seinem Minister Karsten Wildberger zum Geburtstag (Archivbild): Heute bekommt der Kanzler die Glückwünsche. (Quelle: IMAGO/imago)

Anlässlich des runden Geburtstags des Kanzlers erhält Friedrich Merz zahlreiche Glückwünsche. Nicht nur Parteigenossen melden sich.

Bundeskanzler Friedrich Merz feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Damit ist er nach Konrad Adenauer erst der zweite Regierungschef der Bundesrepublik, der diese Altersmarke knackt. Merz will die Zahl nicht groß feiern, Glückwünsche bekam er dennoch bereits.

So richtete sich die CDU auf X an ihren Parteichef: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und Gottes Segen, Chef!", heißt er dort. Ähnliche Worte wählte die Bundestagslandesgruppe der Schwesterpartei CSU. Die gratuliert auf X "sehr herzlich und wünscht dem Bundeskanzler alles Gute und Gottes Segen!" Zudem postete der Account ein Bild von Merz mit Sonnenbrille und Schutzweste vor animierten schwarz-rot-goldenen Flammen und dem Titel "Alles Gute, Kanzler!" Der CSU-Parteiaccount schrieb dagegen: "Wir gratulieren unserem Bundeskanzler und Vorsitzenden der CDU Friedrich Merz herzlich zu seinem 70. Geburtstag!"

Auch alte Weggefährten meldeten sich bereits zu Wort. Roland Koch, der ehemalige CDU-Ministerpräsident von Hessen und langjähriger Freund von Merz, wünscht dem Kanzler im "Playbook"-Podcast "gute Gesundheit, gute Nerven und den Drive, dieses Land verändern zu wollen in schwierigen Zeiten".

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte im Podcast von "Table Briefings": "Ich wünsche Friedrich Merz, dass er die gleiche Freude, die er aktuell hat an Diskussionen, an einem Streit um die Sache auch in den nächsten Jahren behält."

Forschungsministerin Dorothee Bär sagte der "Bild": "Friedrich Merz ist ein Vorbild an Energie und Engagement – ich bin überzeugt, dass seine Vitalität darin liegt, nie aufzuhören, für seine Überzeugungen diszipliniert zu arbeiten und zu kämpfen."

Auch die Kirchen veröffentlichten Glückwünsche an den Kanzler. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, dankte Merz für die "Bereitschaft, mit großem Einsatz für das Gemeinwohl tätig zu sein". Sie wünscht dem Kanzler, dass er "weiter mit Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß" seiner Aufgabe nachgehen könne.