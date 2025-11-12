Koalitionskrise Brandenburgs Koalition wankt – Woidke will Klärung vom BSW

Von dpa Aktualisiert am 12.11.2025 - 17:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Brandenburgs BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders und BSW-Finanzminister Robert Crumbach sind sich nicht einig über die Medienstaatsverträge. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Fast ein Jahr ist das bundesweit einzige Bündnis aus SPD und BSW in Brandenburg alt. Doch es gibt Krach, vier Abgeordnete treten aus dem BSW aus. Kippt das Bündnis?

Die bundesweit einzige Regierungskoalition von SPD und BSW in Brandenburg steht gut ein Jahr nach ihrem Start auf der Kippe. Nach dem Parteiaustritt von vier BSW-Abgeordneten stecken die BSW-Fraktion und das gesamte Regierungsbündnis immer tiefer in der Krise. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Koalition nicht wanken und rief das BSW zur Klärung auf. Es geht nicht mehr nur um einen Streit um die Rundfunkreform – es rumort im BSW.

"Die Koalition steht", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. "Die Diskussionen, die innerhalb des BSW laufen, haben mit der Koalition nichts zu tun. Alle Beteiligten haben betont, dass sie zur Koalition stehen."

Die BSW-Fraktion will nach Angaben ihres Vorsitzenden Niels-Olaf Lüders zügig zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Auf die Frage, ob die aus der Partei ausgetretenen Parlamentarier möglicherweise aus der Fraktion ausgeschlossen werden sollen, antwortete Lüders nicht.

Streit um Medienstaatsverträge eskaliert

Am Dienstagabend teilten vier BSW-Landtagsabgeordnete ihren Parteiaustritt mit. Als Grund gaben Jouleen Gruhn, Melanie Matzies, André von Ossowski und Reinhard Simon an, es dominierten radikalisierte Positionen im BSW und autoritäre Tendenzen prägten zunehmend das innerparteiliche Klima. Sie wollen aber in der Fraktion bleiben und die Koalition unterstützen. Es rumort mächtig. In der Partei wird es als seltsam empfunden, dass es vier Misstrauensanträge gegen die Fraktionsspitze gibt.

Regierungschef Woidke, der am Mittwoch von einer Auslandsreise aus Großbritannien zurückkehrte, appellierte an das BSW: "Die Menschen im Land erwarten, dass wir für Brandenburg arbeiten. Deswegen sollte das BSW diese Diskussionen schnell beenden."

Der Koalitionskrach begann mit dem Streit um zwei Medienstaatsverträge. Es geht um die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio und um mehr Jugendmedienschutz. Die BSW-Fraktion will im Landtag nächste Woche mehrheitlich dagegen stimmen. Sie fordert eine weitgehendere Reform und fürchtet beim Jugendmedienschutz zu große Eingriffe. Die Staatsverträge kommen voraussichtlich nur mit Hilfe der CDU-Opposition durch.

BSW-Minister: "Schwierige Situation"

Brandenburgs BSW-Finanzminister Robert Crumbach – der anders als der BSW-Fraktionschef für die Medienstaatsverträge stimmt – sagte auf die Frage, ob die Koalition 2026 noch besteht: "Ich hoffe." Er bezeichnete die Lage nach den Parteiaustritten als "schwierige Situation". "Wir müssen viel miteinander reden, und wenn wir viel miteinander geredet haben, dann denke ich, werden wir das auch wieder hinbekommen."