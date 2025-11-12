t-online - Nachrichten für Deutschland
Korruptionsskandal: Selenskyj fordert zwei Minister zum Rücktritt auf

Selenskyj fordert zwei Minister zum Rücktritt auf

Von t-online
Aktualisiert am 12.11.2025 - 15:13 UhrLesedauer: 1 Min.
In der Ukraine erschüttert ein Korruptionsskandal den Energiesektor. Präsident Selenskyj reagiert mit der Aufforderung an zwei Minister, ihre Ämter niederzulegen.

Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.

Mehr Informationen in Kürze

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
