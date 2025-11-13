Ab 2027 Neuer Vorstandschef soll Bertelsmann führen

Thomas Coesfeld: Der Enkel von Reinhard Mohn steigt im Familienkonzern auf. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Ab nächstem Jahr steht wieder ein Mitglied der Gründerfamilie an der Spitze des traditionsreichen Familienunternehmens. Auch bei RTL gibt es eine neue Personalie.

Generationswechsel bei Bertelsmann: Thomas Coesfeld, Enkel des 2009 gestorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, soll neuer Vorstandsvorsitzender des Konzerns werden. Zum 1. Januar 2027 werde der heute 35-Jährige auf Thomas Rabe folgen, der den Medienkonzern mit Sendern wie RTL und Vox seit 2012 führt, wie das Unternehmen in Gütersloh mitteilte. Rabe gibt dann zum Ende seiner dritten Amtszeit als Vorstandsvorsitzender den Posten ab. In diesem Zuge bekommt die RTL Group einen neuen Chef.

Mit Coesfeld steht künftig wieder ein Mitglied der Gründerfamilie an der Spitze von Bertelsmann, zu dem auch der Fernsehriese RTL gehört. Mit Sendern wie RTL und Vox erreicht der Konzern täglich Millionen Menschen in Deutschland und zählt zu den größten Medienhäusern Europas. Dass nun ein Mohn-Enkel die Leitung übernimmt, gilt als markanter Schritt in der Geschichte des traditionsreichen Familienunternehmens.

Vom Musikgeschäft an die Konzernspitze

Thomas Coesfeld ist seit Juli 2023 Chef der Bertelsmann-Musiksparte BMG und gehört seit Juli 2024 auch dem Bertelsmann-Vorstand an. Dort verantwortet er das Musikgeschäft, das in den vergangenen Jahren zu den wachstumsstärksten Bereichen des Konzerns zählte. Zuvor war Coesfeld Finanzchef von BMG und spielte eine zentrale Rolle beim internationalen Ausbau des Geschäfts.

In der Mitteilung wurde Coesfeld zu seinem Aufstieg wie folgt zitiert: "Es ist eine Herausforderung, bei der ich auf die Unterstützung des gesamten Vorstands, des Top-Managements und aller Mitarbeitenden setzen werde."

Neuer Chef für RTL Group

Da Thomas Rabe bisher auch Chef der RTL Group ist, wird die operative Leitung der Fernsehsender künftig ein neuer CEO übernehmen: Clement Schwebig, bislang verantwortlich bei Warner Bros. Discovery für Westeuropa und Afrika, startet zum 1. Mai 2026 und wird zugleich Teil des Bertelsmann-Vorstands, wie das Unternehmen mitteilte. Damit obliegt die Leitung der RTL Group künftig dem neuen CEO, während Thomas Coesfeld die Gesamtverantwortung für den Konzern übernimmt.

Sein Bruder Carsten Coesfeld gehört dem Vorstand seit Anfang 2024 an und leitet dort das Ressort Investments und Financial Solutions, das für internationale Beteiligungen und neue Wachstumsfelder zuständig ist. Beobachter hatten den Brüdern schon länger eine große Zukunft bei Bertelsmann vorausgesagt – nun steht erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Mitglied der Gründerfamilie an der Spitze des Unternehmens.