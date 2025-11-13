Metrofahrerin schläft bei der Fahrt ein

Pro-Palästina-Protest Demonstranten klettern auf Brandenburger Tor

Einsatz am Brandenburger Tor: Das Berliner Wahrzeichen wurde von Demonstranten erklommen. Neben Polizisten mussten auch Kletter-Spezialisten anrücken.

Mehrere Demonstranten sind am Donnerstag auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben ein pro-palästinensisches Transparent aufgehängt. Die Polizei sprach von drei Aktivisten, die mit einer Hebebühne auf das Tor gelangt seien.

Auf dem Banner war zu lesen "Nie wieder Völkermord – Freiheit für Palästina". Auf Bildern ist zu sehen, wie einer der Demonstranten auf dem Brandenburger Tor zudem eine palästinensische Flagge in die Höhe hält.

Die Polizei setzte unter anderem Kletter-Spezialisten einer technischen Einheit ein, sogenannte Höhenretter. Sie kletterten am Mittag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ebenfalls auf das Tor und nahmen die drei Demonstranten fest, zwei Frauen und einen Mann.