t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

Berlin: Pro-Palästina-Demonstranten klettern auf Brandenburger Tor

Pro-Palästina-Protest
Demonstranten klettern auf Brandenburger Tor

Von dpa
13.11.2025 - 15:18 UhrLesedauer: 1 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Video: Die Demonstranten zünden Pyrotechnik auf dem Brandenburger Tor. (Quelle: t-online)
News folgen

Einsatz am Brandenburger Tor: Das Berliner Wahrzeichen wurde von Demonstranten erklommen. Neben Polizisten mussten auch Kletter-Spezialisten anrücken.

Mehrere Demonstranten sind am Donnerstag auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben ein pro-palästinensisches Transparent aufgehängt. Die Polizei sprach von drei Aktivisten, die mit einer Hebebühne auf das Tor gelangt seien.

Auf dem Banner war zu lesen "Nie wieder Völkermord – Freiheit für Palästina". Auf Bildern ist zu sehen, wie einer der Demonstranten auf dem Brandenburger Tor zudem eine palästinensische Flagge in die Höhe hält.

Die Polizei setzte unter anderem Kletter-Spezialisten einer technischen Einheit ein, sogenannte Höhenretter. Sie kletterten am Mittag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ebenfalls auf das Tor und nahmen die drei Demonstranten fest, zwei Frauen und einen Mann.

Weitere drei Demonstranten hätten die Hebebühne gesteuert, sie seien ebenfalls festgenommen worden. Dazu musste die Polizei eine Scheibe des Transporters der Hebebühne einschlagen, weil die Demonstranten das Auto nicht wegfahren wollten. 75 Polizisten waren im Einsatz.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom