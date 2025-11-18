Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Überall Konflikte, Deutschland steckt tief in der Krise: Wie kann es trotz Wirtschaftseinbruch, russischen Drohungen und Trumps Zollpolitik wieder aufwärts gehen? Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat konkrete Vorschläge für die Bundesregierung.

Wirtschaftlich steigt Deutschland ab, politisch zählt die Stimme der Bundesregierung in einer Welt zwischen Angriffskrieger Putin und MAGA-Anführer Trump immer weniger. Hans-Werner Sinn, der zu den renommiertesten deutschen Ökonomen zählt, hat früh vor Fehlentwicklungen in der Klima- und Wirtschaftspolitik gewarnt.

Welche politischen Fehler führten zu der gegenwärtigen Misere? Aus welchem Grund setzt Trump die Welt wirklich mit seinen Zöllen unter Druck? Und wie können sich die Bundesrepublik und Europa wirkungsvoll gegen das aggressive Russland schützen? Hans-Werner Sinn, dessen Buch "Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa" kürzlich erschienen ist, gibt im t-online-Interview Antworten.

t-online: Herr Sinn, wie steht es um Deutschland und seine Wirtschaft?

Hans-Werner Sinn: Die Lage ist dramatisch, das geht so nicht mehr lange gut. Seit sieben Jahren beobachten wir einen Trendbruch in der Industrieproduktion. Viele dachten an einen konjunkturellen Effekt, der bald verschwinden würde. Das war ein Irrtum.

Haben die Regierenden diese Dramatik erfasst?

Ich hoffe es. Die Klimapolitik und die Sanktionspolitik gegenüber Russland, die uns billiger Bodenschätze und billiger Energie beraubt, führen zur Deindustrialisierung. Dazu kommt der fehlende Nachwuchs der Babyboomer.

Sie können doch nicht abstreiten, dass der Klimaschutz erforderlich ist.

Tue ich das? Aber tatsächlich funktioniert die europäische Klimapolitik nicht, weil sie die Energie verteuert, ohne das Klima zu schützen. Deswegen kann sie so nicht bleiben. Immer mehr Unternehmen verlagern wegen der hohen Stromkosten und der Verbrennerverbote die Produktion ins Ausland. Die Vorgaben der EU erzwingen die Deindustrialisierung. Und leider fließen die meisten Brennstoffe, die wir nicht mehr kaufen, zu unseren Rivalen auf den Weltmärkten, wo dann genauso viel CO2 in die Luft geblasen wird, wie wir vermeiden.

Zur Person Hans-Werner Sinn, geboren 1948, lehrte bis zu seiner Emeritierung 2016 Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zugleich war er Präsident des Münchener ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Sinn gehört zu den bekanntesten Ökonomen Deutschlands und ist Autor zahlreicher Bücher. Mit "Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa" erschien kürzlich sein neues Buch im Verlag Herder.

Für Ihre Kritik am Aus für Verbrennermotoren 2035 ernten Sie harten Widerspruch. Ficht Sie das an?

Nein. Das Öl, das wir nicht mehr abnehmen, wird anderswohin geliefert und dort verbrannt. Dieses empirische Faktum muss man endlich einmal zur Kenntnis nehmen.

Besser wäre es, die in Europa nicht mehr benötigten fossilen Brennstoffe blieben in der Erde.