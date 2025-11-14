Durchsuchungen Großrazzia gegen Schleuser und Steuersünder beendet

Von dpa Aktualisiert am 14.11.2025 - 07:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen. (Symbolbild) (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Verdacht auf Einschleusung und bandenmäßige Steuerhinterziehung - im Südwesten und in Berlin durchsucht die Bundespolizei zahlreiche Objekte. Der Einsatz ist beendet, viele Fragen sind offen.

Nach einer Großrazzia in Baden-Württemberg und Berlin gegen Schleuser und Steuerhinterzieher ist der stundenlange nächtliche Einsatz beendet. Weitere Details nannte eine Sprecherin der Bundespolizei Stuttgart am Morgen zunächst nicht. Bis zu 700 Beamte hatten Häuser und Wohnungen durchkämmt. Unklar blieb, ob es Festnahmen gab, wie viele Objekte durchsucht wurden und welche Beweismittel sichergestellt wurden.

Laut der Bundespolizei Offenburg aus der Nacht richtete sich die Razzia gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher. Zwischen 600 und 700 Einsatzkräfte von Zoll, Bundespolizei und Steuerfahndung waren beteiligt. Erste Beweismittel seien gesichert worden.

Der Schwerpunkt der Razzia lag in Baden-Württemberg – betroffen waren unter anderem die Städte Baden-Baden, Böblingen, Lörrach sowie der Ortenaukreis, der Zollernalbkreis und der Enzkreis. Auch in Berlin gab es Durchsuchungen.

Weitere Informationen im Laufe des Tages