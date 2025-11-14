t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

Großrazzia gegen Schleuserkriminalität in zwei Bundesländern

Durchsuchungen
Großrazzia gegen Schleuserkriminalität in zwei Bundesländern

Von dpa
Aktualisiert am 14.11.2025 - 02:03 UhrLesedauer: 1 Min.
BundespolizeiVergrößern des Bildes
Hunderte Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen und sichern Beweise. (Symbolbild) (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Zoll, Bundespolizei und Steuerfahndung gehen gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher vor: Im Fokus stehen mehrere Regionen im Südwesten und der Hauptstadt. Was bisher bekannt ist.

In Baden-Württemberg und Berlin läuft seit dem Abend eine groß angelegte Razzia gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher. Insgesamt waren zwischen 600 und 700 Beamte des Zolls, der Bundespolizei sowie der Steuerfahndung im Einsatz, wie die Bundespolizei Offenburg mitteilte. Die Durchsuchung mehrerer Objekte sowie die Befragung von Personen dauerten noch immer an, hieß es. Zu möglichen Festnahmen lagen zunächst keine Informationen vor. Erste Beweise seien jedoch bereits sichergestellt worden.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in Baden-Württemberg. Im Visier der Ermittler standen unter anderem die Städte Baden-Baden, Böblingen, Lörrach sowie der Ortenaukreis, der Zollernalbkreis und der Enzkreis. Zudem finden auch innerhalb Berlins Durchsuchungen statt.

Ausgangspunkt der Aktion war ein Beschluss der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Der Verdacht der Einschleusung von Personen aus Drittstaaten sowie die bandenmäßige Steuer- und Lohnhinterziehung stehen im Raum. Weitere Informationen sollen am Freitag veröffentlicht werden, wie es hieß.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom