Hohe Stromkosten Söder: "Es ist unehrlich, was Deutschland tut"

In Deutschland wurde das letzte Atomkraftwerk vor über zwei Jahren abgeschaltet. Der bayerische Ministerpräsident glaubt dennoch an eine Zukunft von Atomstrom.

CSU-Chef Markus Söder fordert einen umfassenden Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik – bis hin zum Bau von neuen Atomkraftwerken. "Es geht nicht darum, dass wie früher große Meiler hochgezogen werden. Ich spreche von kleineren, smarten Reaktoren, wie es sie in Kanada bereits gibt", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Welt am Sonntag". Nach Söders Worten muss der Staat derartige "Mini-Meiler" nicht mit so hohen Summen subventionieren wie frühere Anlagen.

Söder hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt gegen einen Ausstieg der Kernkraftnutzung ausgesprochen. Er begründete dies mit dem Bedarf an kostengünstiger Energie. Dabei widersprechen ihm jedoch unter anderem auch frühere Betreiber der Atommeiler, denn Atomstrom sei die teuerste Form der Stromerzeugung mit bis zu 49 Cent pro Kilowattstunde.

Söder betonte, auch er sei gegen staatliche Subventionen bei der Energieerzeugung: "Wir wollen Gaskraftwerke bauen und die Erneuerbaren Energien ausbauen und übersehen dabei, dass all das hochsubventioniert ist. Wir drücken die Energiepreise mit staatlichem Geld, anstatt auf günstige Erzeugung zu setzen. In Deutschland nach Gas zu bohren ist ein Tabuthema, stattdessen schalten wir Kernkraft ab. Wir müssen in diesen Punkten umsteuern, damit sich die Wirtschaft erholt."

Söder: Deutschland muss seine Strategie ändern

Um die Wirtschaft im Land wieder anzukurbeln, müsse Deutschland seine Strategie ändern. "Es ist einfach unehrlich, was Deutschland tut: Wir kaufen Frackinggas aus den USA, wollen bei uns aber nicht nach Gas bohren. Wir kaufen Atomstrom aus Frankreich und Tschechien, lehnen aber Kernkraft bei uns ab. Wir kaufen Seltene Erden im Ausland, weigern uns aber, sie in Deutschland abzubauen", sagte Söder. Er forderte daher erneut, in Norddeutschland vorhandene Gasvorkommen zu nutzen. Auch müsse ernsthaft geprüft werden, ob sich der Abbau von Seltenen Erden in Deutschland lohne.