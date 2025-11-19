t-online - Nachrichten für Deutschland
Brandenburg stimmt Rundfunkreform zu

Medien
Brandenburg stimmt Rundfunkreform zu

Von dpa
Aktualisiert am 19.11.2025 - 15:57 UhrLesedauer: 1 Min.
TV - RundfunkstaatsvertragVergrößern des Bildes
Der Brandenburger Landtag hat dem Reformstaatsvertrag zugestimmt (Archivbild). (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)
Brandenburg hat als letztes Bundesland dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. Damit ist der Weg frei, dass die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum 1. Dezember in Kraft tritt. Eine Mehrheit der BSW-Koalitionsfraktion stimmte zwar mit Nein, die CDU-Opposition sicherte aber die Zustimmung.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
