Verfassungswidrig niedrig Beamte in Berlin haben über Jahre zu wenig verdient

Von afp , jha Aktualisiert am 19.11.2025 - 09:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mehrere Berliner Beamtinnen und Beamte klagten, weil sie ihre Bezahlung unangemessen fanden. Jetzt gab ihnen das oberste Gericht Recht.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Beamtenbesoldung in Berlin zwischen 2008 und 2020 in weiten Teilen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar war. Die Richter stellten fest, dass rund 95 Prozent der Besoldungsgruppen in diesem Zeitraum gegen das sogenannte Alimentationsprinzip verstoßen.

Damit muss das Land Berlin seine Besoldungsregeln bis spätestens 31. März 2027 verändern. Grundlage der Entscheidung waren mehrere Klagen von Berliner Beamtinnen und Beamten, die ihre Bezahlung für unangemessen hielten. Die Verfahren kamen über das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und das Bundesverwaltungsgericht nach Karlsruhe.

Urteil mit Signalwirkung

Das Alimentationsprinzip in Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes verpflichtet den Staat, seinen Beamten und ihren Familien einen angemessenen Lebensunterhalt zu sichern. Das Gericht betonte, dass "die Freiheit von existenziellen finanziellen Sorgen" Voraussetzung für die Unabhängigkeit von Beamten sei.

Besonders kritisch sehen die Richter, dass Berlin zwischen 2004 und 2010 auf Gehaltserhöhungen verzichtete. Erst danach gab es wieder leichte Anpassungen, die aber durch den Wegfall von Sonderzahlungen teils wieder aufgehoben wurden.

Besoldung unter Armutsgrenze

Das Gericht prüfte unter anderem, ob die Einkommen unter einer "Prekaritätsschwelle" lagen. Diese liegt laut Urteil bei 80 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland. In vielen Fällen wurde dieser Wert nicht erreicht. "Die verfassungsrechtlich gebotene Mindestbesoldung" sei in zahlreichen Jahren und Besoldungsgruppen unterschritten worden, so der Zweite Senat.