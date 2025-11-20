Extremismus in der Polizei Der Knall wurde gehört
Die Polizei diskutiert aktuell über die Abwehr von Gefahren. Dabei rückt eine Bedrohung von innen in den Fokus. Noch nähert sie sich dem Thema aber zaghaft.
Immer wieder wird in diesen Tagen von Resilienz gesprochen. Es scheint eines der aktuellen Modewörter zu sein. Was damit gemeint ist, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Deutschland muss resilient gegen russische Einflüsse sein, Menschen sollen psychisch resilient auf Anpassungen reagieren, Unternehmen sollen Resilienz gegen Cyberangriffe aufbauen. Verwendet wird der Begriff von der Physik über die Soziologie hin zur Medizin.
Vereinfacht verbirgt sich hinter dem Begriff Widerstandsfähigkeit. Darüber diskutiert auch die Polizei in diesen Tagen. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Mittwoch und Donnerstag in Wiesbaden zu seiner Herbsttagung unter dem Titel "Demokratie unter Druck – resiliente Polizei" eingeladen. Es ist eines der wichtigsten Netzwerktreffen von Politik, Sicherheitsbehörden und Wissenschaft.
Doch während es in dem Programm vor allem um die Abwehr hybrider Bedrohungen geht, gerät noch ein ganz anderes Thema in den Fokus. Denn ursprünglich hatte demokratische Resilienz bei der Polizei eine ganz andere Bedeutung. Und zwar: Wie wehrhaft ist die Polizei gegen Bedrohungen aus den eigenen Reihen? Es geht darum, wie der Behördenapparat mit den diversen antidemokratischen, teils rechtsextremen Strömungen umgeht, die regelmäßig ans Licht kommen – und die vonseiten der Polizei meist als Einzelfälle dargestellt werden.
Zaghafter Vorstoß der Polizei?
Der Polizeiwissenschaftler Rafael Behr hält es für wichtig, dass diese Strömungen innerhalb der Polizei aufgearbeitet werden. Im Gespräch mit t-online betont er: "Es gibt strukturelle Grundlagen für antidemokratisches Verhalten. Das wird durch die Organisation der Arbeit und Dominanzkultur der Polizei befördert." Das "krampfhafte" Festhalten an der Einzelfallthese müsse überwunden werden.
"Ich glaube, dass mittlerweile ein Teil der Führungskräfte den Knall gehört hat", sagt Behr. Auch wenn sich lediglich zwei der 14 Vorträge und Diskussionen bei der Herbsttagung mit dieser Definition von Resilienz befassen, so sieht er darin eine gute Entwicklung. "Ich weiß, dass solche prekären Themen immer mit spitzen Fingern angegangen werden." Dass das Thema überhaupt auf der Tagung des BKA lande, "ist ein positives Zeichen und ein Hoffnungsschimmer."
Zur Person
Rafael Behr war von 2008 bis 2024 Professor für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie an der Akademie der Polizei in Hamburg. Zudem leitete er die Forschungsstelle Kultur und Sicherheit. Zuvor war er selbst lange Jahre Polizist. Mittlerweile ist er im Ruhestand.
Passend findet er auch die Wahl der Redner, sie bieten einen Blick in konträre Richtungen. So spricht Felix Paschek, Präsident der Landespolizei Hessen, bei der BKA-Tagung. Bei der Landespolizei war 2018 eine rechtsextreme Chatgruppe bekannt geworden – inklusive Hitler-Bildern und Hakenkreuzen, Herablassungen über schwarze Menschen, Migranten oder Menschen mit Behinderungen.
Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, soll dagegen wohl auf die positiven Bemühungen im eigenen Bundesland verweisen. Dort gibt es Demokratiefortbildungen, zudem werden spezielle Strategiepaten ausgebildet, um vor Ort antidemokratischen Strömungen entgegenzuwirken.
Wie entwickelt sich die Polizei?
Polizeiwissenschaftler Behr vermutet, das Thema der Tagung sei bewusst offen gehalten worden. So könne man den aktuellen Kampf gegen hybride Bedrohungen mit der Bekämpfung von Extremismus in den eigenen Reihen kombinieren, ohne dass letzteres Thema zu sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Schließlich komme es vielmehr darauf an, was hinter den Kulissen diskutiert werde als auf dem Podium.
Behrs Forderung: "Man muss sich ehrlich machen und ohne Scheuklappen schauen, was in der eigenen Behörde der Fall ist." Man müsse "sehen, was ist, nicht, was sein soll". Dazu gehöre es insbesondere, die Personalstrukturen zu betrachten, dort gebe es repressive Tendenzen. "Das sind Alarmzeichen."
So zeigt die Megavo-Polizeistudie (Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten) aus dem vergangenen Jahr einen geringen Anteil an Verfassungstreue. Dort lehnten lediglich 29 Prozent der befragten Polizeibeamten Autoritarismus kategorisch ab, 13 Prozent befürworteten ihn. Der Rest zeigte sich zumindest anfällig. Das zeigt allerdings, dass mit aktiver Präventionsarbeit auch noch etwas gerettet werden kann. Behr betont daher: "Ich halte die Polizei nicht für rechtsextrem, schon gar nicht insgesamt. Aber ich sehe eine gewisse Anfälligkeit für autoritäre Verführungen."
Polizeigewerkschaften widersprechen
Bei der Polizei selbst sieht man die Lage anders. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, betont bei t-online: "Die Polizeibehörden investieren sehr viel in die interne, eigene demokratische Resilienz." Er verweist dabei unter anderem auf die Ansätze in Niedersachsen sowie eigene Antirassismus- und Vielfaltsbeauftragte.
Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), betont dagegen, es gebe ohnehin ein sehr großes Maß an Resilienz gegen staatsfeindliche Einflüsse in der Polizei. So hätten die Polizisten durch ihren Diensteid eine besondere Bindung an die Demokratie und seien ohnehin sehr gut im Verfassungsrecht ausgebildet. Das mache sich im Umgang mit den Menschen bemerkbar: "Die Polizei hat ein riesiges Vertrauen in der Bevölkerung." Berichte über eine Entfremdung seien "Quatsch".
Polizeiwissenschaftler Behr sieht die Gewerkschaften derweil als Teil des Problems. "Sie behaupten von sich, sie seien die Gralshüter der guten Polizei. Aber die sind Teil des Apparats." Auch sie könnten sich der polizeilichen Logik nicht entziehen. Zudem werde stets kommuniziert, man brauche keine Unterstützung von außen, man erkenne selbst den Reformbedarf.
GdP-Chef Kopelke widerspricht dieser Aussage. Seine Gewerkschaft unterstütze, "wo sie kann". Dazu zählt er eigene Bildungsprogramme, Rechtsschutz, Rehabilitierung und Polizeiforschung. Behr habe zwar recht, dass den Polizeigewerkschaften eine große Verantwortung zukomme, doch der werde man gerecht. Dabei verweist er auf die Rolle als Impulsgeber von Veränderungen und Reformen.
Resilienz gegen Angriffe? Polizei kaum vorbereitet
Doch wie sehen die Bürger die Polizei mittlerweile? Dort gibt es noch immer hohe Zustimmungswerte, über drei Viertel der Deutschen vertrauen den Sicherheitsbehörden. Doch laut Behr werden dabei die falschen Menschen gefragt. Die meisten hätten gar keine Berührung mit der Polizei. Er fordert, speziell Menschen mit Migrationshintergrund müssten befragt werden. Diese leiden demnach am meisten unter regelmäßigen Kontrollen, nur aufgrund ihres Aussehens. "Dort gibt es ein großes Misstrauen gegenüber der Polizei."
Und was ist mit der Resilienz gegen hybride Angriffe mit Drohnen, Manipulationen, Fake News oder Cyberspionage, um die es die meiste Zeit gehen soll? Hier sieht GdP-Chef Kopelke die Polizei nicht gut aufgestellt. "Wir sind selbst zu schwach." Die Politik suche daher Hilfe bei der Bundeswehr. Das sei der falsche Weg, betont der Gewerkschaftler. Vielmehr müsse die Unabhängigkeit der Polizei verbessert werden.
Er warnt, im Falle eines Angriffs könne kaum eine Polizeibehörde autark mit Generatoren, Strom- und Benzinversorgung Tage den Dienstbetrieb aufrechterhalten. Cyberangriffe hätten deutliche Schwächen der Schutzmechanismen aufgezeigt. Das erkannte auch Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch bei der BKA-Tagung an: "Wir befinden uns in unserem Land in einem großen Stresstest." Auch hier gibt es also Handlungsbedarf.
