Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, soll dagegen wohl auf die positiven Bemühungen im eigenen Bundesland verweisen. Dort gibt es Demokratiefortbildungen, zudem werden spezielle Strategiepaten ausgebildet, um vor Ort antidemokratischen Strömungen entgegenzuwirken.

Wie entwickelt sich die Polizei?

Polizeiwissenschaftler Behr vermutet, das Thema der Tagung sei bewusst offen gehalten worden. So könne man den aktuellen Kampf gegen hybride Bedrohungen mit der Bekämpfung von Extremismus in den eigenen Reihen kombinieren, ohne dass letzteres Thema zu sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Schließlich komme es vielmehr darauf an, was hinter den Kulissen diskutiert werde als auf dem Podium.

Behrs Forderung: "Man muss sich ehrlich machen und ohne Scheuklappen schauen, was in der eigenen Behörde der Fall ist." Man müsse "sehen, was ist, nicht, was sein soll". Dazu gehöre es insbesondere, die Personalstrukturen zu betrachten, dort gebe es repressive Tendenzen. "Das sind Alarmzeichen."

So zeigt die Megavo-Polizeistudie (Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten) aus dem vergangenen Jahr einen geringen Anteil an Verfassungstreue. Dort lehnten lediglich 29 Prozent der befragten Polizeibeamten Autoritarismus kategorisch ab, 13 Prozent befürworteten ihn. Der Rest zeigte sich zumindest anfällig. Das zeigt allerdings, dass mit aktiver Präventionsarbeit auch noch etwas gerettet werden kann. Behr betont daher: "Ich halte die Polizei nicht für rechtsextrem, schon gar nicht insgesamt. Aber ich sehe eine gewisse Anfälligkeit für autoritäre Verführungen."

Polizeigewerkschaften widersprechen

Bei der Polizei selbst sieht man die Lage anders. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, betont bei t-online: "Die Polizeibehörden investieren sehr viel in die interne, eigene demokratische Resilienz." Er verweist dabei unter anderem auf die Ansätze in Niedersachsen sowie eigene Antirassismus- und Vielfaltsbeauftragte.

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), betont dagegen, es gebe ohnehin ein sehr großes Maß an Resilienz gegen staatsfeindliche Einflüsse in der Polizei. So hätten die Polizisten durch ihren Diensteid eine besondere Bindung an die Demokratie und seien ohnehin sehr gut im Verfassungsrecht ausgebildet. Das mache sich im Umgang mit den Menschen bemerkbar: "Die Polizei hat ein riesiges Vertrauen in der Bevölkerung." Berichte über eine Entfremdung seien "Quatsch".

Polizeiwissenschaftler Behr sieht die Gewerkschaften derweil als Teil des Problems. "Sie behaupten von sich, sie seien die Gralshüter der guten Polizei. Aber die sind Teil des Apparats." Auch sie könnten sich der polizeilichen Logik nicht entziehen. Zudem werde stets kommuniziert, man brauche keine Unterstützung von außen, man erkenne selbst den Reformbedarf.