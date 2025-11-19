Nur in diesem Bundesland ist heute Feiertag

Äußerung über Brasilien Merz will sich nicht für Bélem-Äußerung entschuldigen

Von dpa Aktualisiert am 19.11.2025 - 14:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

An diesem Stadtbild stört sich Merz diesmal: Bélem, Brasilien. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Bélem, Brasilien, eine arme Millionenstadt am Amazonas: Der Kanzler schildert nach einem Besuch seine Eindrücke von der Stadt, und löst in Brasilien Aufregung und Empörung aus.

Bundeskanzler Friedrich Merz will sich für seine viel kritisierte Äußerung über die brasilianische Stadt Bélem nicht entschuldigen und sieht dadurch auch keinen Schaden für die Beziehungen zu dem Land. Das sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius auf einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage eines Journalisten.

"Kleine Hierarchisierung" der schönsten Länder der Welt

Er widersprach der Lesart, dass sich der Kanzler "missfallend" oder gar "angewidert" über die Stadt am Amazonas geäußert habe. "Er hat gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt und das hat er auf Deutschland bezogen", erläuterte Kornelius. Brasilien gehöre zwar sicherlich auch zu den schönsten Ländern der Welt. "Aber, dass der deutsche Bundeskanzler hier eine kleine Hierarchisierung vornimmt, ist, glaube ich, jetzt nicht verwerflich."

Merz hatte sich nach seinem Besuch bei der Klimakonferenz in Bélem auf einem Handelskongress in Berlin zu seinen Eindrücken von der armen Millionenstadt am Amazonas geäußert. "Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben", sagte er. "Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind." Die Botschaft, die Merz mit diesen Äußerungen verband, war: Man lebe in Deutschland "in einem der schönsten Länder der Welt".

Lula: Bélem zehn Mal besser als Berlin