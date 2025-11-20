Tourist attackiert Messerangriff am Holocaust-Mahnmal - Angeklagter schweigt

Von dpa Aktualisiert am 20.11.2025 - 10:09 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der 19-Jährige ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. (Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit blutverschmierten Händen wird der 19-Jährige in der Nähe des Holocaust-Mahnmals festgenommen. Kurz zuvor soll er einen Touristen mit einem Messer attackiert haben. Vor Gericht schweigt er.

Der mutmaßliche Attentäter vom Holocaust-Mahnmal in Berlin will vor Gericht nicht aussagen. Er habe seinem Mandanten geraten, zunächst von seinem Recht zu schweigen Gebrauch zu machen, sagte Verteidiger Daniel Sprafke zum Prozessauftakt vor dem Kammergericht Berlin.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 19-Jährigen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und versuchte Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie geht von einer radikal-islamistisch und antisemitisch motivierten Tat aus.