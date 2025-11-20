Nach Vorwürfen Weimer gibt Firmenanteile ab – vorläufig

Von t-online 20.11.2025 - 12:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolfram Weimer: Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gibt seine Anteile vorübergehend ab. (Quelle: IMAGO)

Nach langer Kritik an seiner Rolle in der Weimer Media Group gibt der Kulturstaatsminister jetzt seine Anteile ab. So begründet er seine Entscheidung.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat seine Anteile an der Weimer Media Group an einen Treuhänder übertragen. Die vorläufige Trennung von seinem Firmenvermögen erfolgt nach öffentlicher Kritik an möglichen Interessenkonflikten, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Weimers Medienunternehmen organisiert unter anderem den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, bei dem politische Spitzenvertreter auftreten. Laut Recherchen des rechten Portals "Apollo News" wurden dabei Tickets für einzelne Formate zu Preisen von bis zu 80.000 Euro angeboten.

Weimer erklärte der "Bild", er habe die Entscheidung "allein" getroffen, um jeden Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden. Zugleich betonte er, dass ein solcher Konflikt "tatsächlich nie bestanden" habe. Bereits zum Amtsantritt als Staatsminister hatte er seine operative Funktion im Unternehmen niedergelegt. Zudem verzichtet er nach eigenen Angaben auf mögliche Gewinnausschüttungen – auch rückwirkend für das laufende Jahr. Die Übertragung an den Treuhänder soll allerdings offenbar nur für seine Zeit als Kulturstaatsminister gelten.

Weimer wurde vorgeworfen, politische Kontakte gegen Geld vermittelt und so sein Amt missbraucht zu haben.