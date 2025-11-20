t-online - Nachrichten für Deutschland
Weimer trennt sich von Verlagsanteilen

Von dpa
Aktualisiert am 20.11.2025 - 12:11 UhrLesedauer: 1 Min.
Kulturstaatsminister Weimer ist wegen seiner früheren Verlegertätigkeit unter Druck. (Archivbild) (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) trennt sich wegen der Debatte um mögliche Interessenkonflikte von seinen Anteilen an seinem Verlag Weimer Media Group. Dies bestätigte eine Sprecherin des Beauftragten für Kultur und Medien der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
