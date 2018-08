Migration

Nahles: SPD wird Spurwechsel in Koalition durchsetzen

19.08.2018, 19:31 Uhr | dpa

Ausbildung: Ein Flüchtling arbeitet in einer Lernwerkstatt auf dem Gelände der Bayernkaserne in München an einem Werkstück. Foto: Sven Hoppe. (Quelle: dpa)