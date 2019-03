Entscheidende Runde beginnt

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gehen weiter

01.03.2019, 06:38 Uhr | dpa

Potsdam (dpa) - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder werden heute in Potsdam fortgesetzt. Zum Auftakt der wohl entscheidenden Verhandlungsrunde hatte es am Donnerstag noch keine Annäherungen zwischen den Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gegeben.

Den größten Raum nahm zunächst die Verständigung auf einen Verhandlungsfahrplan bis zum Wochenende ein, wie es hieß.

Ein Durchbruch am Samstag oder Sonntag ist laut den Beteiligten ebenso möglich wie ein Scheitern der Verhandlungen. Dann wären Streiks die Folge. Bereits vor der laufenden dritten Verhandlungsrunde hatten die Beschäftigten mit umfangreichen Warnstreiks Druck auf die Länder-Arbeitgeber gemacht.

Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Der Abschluss soll zudem auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Hessen ist an den Verhandlungen nicht beteiligt.

Verdi-Chef Frank Bsirske schloss am Donnerstag am Verhandlungsort in Potsdam weder aus, dass eine weitere Verhandlungsrunde nötig würde, noch, dass die Gespräche scheitern. "Auch das ist möglich, und dann stehen wir natürlich vor einer deutlichen Eskalation des gesamten Tarifkonflikts", sagte er.

Der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), sagte: "Wir gehen von der Arbeitgeberseite aus mit dem Ziel hinein in diesen mehrtägigen Verhandlungen, ein Paket zu schnüren, zu einem Ergebnis zu kommen."

Neben der geforderten Gehaltssteigerung geht es wesentlich auch um eine Neugestaltung der Entgeltordnung, also die Zuordnung einzelner Tätigkeiten zu den Entgeltgruppen, sowie um spezielle Verbesserungen für die Krankenpflege.