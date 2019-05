Historische Niederlage droht

CDU liegt in Bremen in Umfrage weiter knapp vor SPD

16.05.2019, 12:17 Uhr | dpa

CDU-Kandidat Meyer-Heder: Ein Quereinsteiger will frischen Wind in die Bremen-Wahl bringen. (Quelle: Reuters)

Der Polit-Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder will nach mehr als 70 Jahren SPD-Regierung einen Wechsel in der Bremer Bürgerschaft erreichen. (Quelle: Reuters)

Die SPD regiert Bremen seit 73 Jahren. Nun droht bei der Bürgerschaftswahl eine Niederlage. In einer neuen Umfrage liegt die CDU vorn.

Kurz vor der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU laut einer Umfrage weiter knapp vor der derzeit regierenden SPD. Nach dem ZDF-Politbarometer käme die CDU auf 26 Prozent und die SPD auf 24,5 Prozent, wenn am nächsten Sonntag gewählt werden würde. Die Grünen hätten demnach ein Ergebnis von 18 Prozent, die Linke 12 Prozent, die AfD 8 Prozent, die FDP 5,5 Prozent und die Wählervereinigung Bürger in Wut 3 Prozent.

Für die SPD wäre ein solches Ergebnis ein harter Schlag, denn die Partei stellt dort seit mehr als 70 Jahren den Regierungschef. Nach den Ergebnissen der Umfrage hätte die Koalition aus SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Als Zweierbündnis wäre eine große Koalition möglich. Im kleinsten Bundesland wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt.





Für die Erhebung hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zwischen dem 13. und 15. Mai Interviews mit mehr als 1.000 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten im Land Bremen geführt. Dem ZDF zufolge ist die Befragung repräsentativ für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung. Sie gibt ein Stimmungsbild wieder und stellt keine Prognose für den Wahlausgang dar.