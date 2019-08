Wahl-O-Mat zur Sachsen-Wahl

Welche Partei passt am besten zu Ihnen?

02.08.2019, 14:33 Uhr

Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Per Wahl-O-Mat können Sie schon jetzt ermitteln, welche Partei Ihre Interessen am ehesten vertritt.

Wer regiert Sachsen? 19 Parteien treten zur Landtagswahl am 1. September 2019 an. Themen sind unter anderem Bildung, Wirtschaft und die Spaltung zwischen Stadt und Land.

Welche Partei Ihre politische Überzeugung am ehesten vertritt, können Sie mithilfe des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung ermitteln. Dafür hat die Bundeszentrale die Partei- und Wahlprogramme sowie die programmatischen Aussagen der teilnehmenden Parteien zu bestimmten Themen ausgewertet. Im Wahl-O-Mat können Sie Ihre Meinung zu diversen Themen angeben.



Wenn Ihnen der Wahl-O-Mat mobil nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.







Der Wahl-O-Mat ist lediglich eine Möglichkeit zur Information, stellt aber in keinerlei Hinsicht eine Wahlempfehlung dar, wie die Bundeszentrale für politische Bildung betont.