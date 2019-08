Reform ab 2021

Wegfall des Soli-Zuschlags: Zustimmung für Scholz' Pläne

12.08.2019, 14:55 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte sich in der Vergangenheit gegen die Abschaffung des Soli ausgesprochen - heute sieht er die Dinge anders. Foto: Martin Schutt. (Quelle: dpa)

Erfurt (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz bekommt viel Zustimmung zu seinen Plänen, den Solidaritätszuschlag für einen Großteil der bisherigen Zahler abzuschaffen.

"Alles, was die Menschen mit niedrigen Einkommen entlastet, ist ein richtiger Schritt", sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der "Thüringischen Landeszeitung" (Montag). Aber auch für Spitzenverdiener müsse es "einen Ausstiegsfahrplan" für den Soli geben.

Ramelow hatte sich in der Vergangenheit gegen die Abschaffung des Soli-Zuschlags ausgesprochen. Seine neue Position begründete er nun damit, dass es mit dem Ende der Solidarpakthilfen für die neuen Länder darum gehe, endlich Förderinstrumente für strukturell benachteiligte Regionen in ganz Deutschland zu entwickeln. Als Chef der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz dringe er darauf, dass der Bund an dieser Stelle handele.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak begrüßte Scholz' Pläne ebenfalls. Ziemiak sagte, die CDU stehe für die vollständige Abschaffung des Soli, sie sei aber froh über diesen ersten Schritt. Man erwarte jetzt Kompromissbereitschaft der SPD bei der Grundrente, möglicherweise schon beim Koalitionsausschuss am kommenden Sonntag. Die SPD will die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Union besteht auf einer solchen Prüfung, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

Die CDU gehe davon aus, dass Scholz einen verfassungskonformen Gesetzentwurf zum Soli-Abbau vorlegen werde. Sollte er trotzdem vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gestoppt werden und eine andere Lösung nötig werden, erwarte die CDU dann den kompletten Abbau, argumentierte Ziemiak.

Zugleich betonte er, dass die CDU an der schwarzen Null und damit an einem ausgeglichenen Haushalt festhalte. Denn Schulden müssten die Jungen bezahlen.

Mit der Reform des Solidaritätszuschlags sollen ab 2021 insgesamt 96,5 Prozent aller heutigen Soli-Zahler besser gestellt werden als heute. Das Bundesfinanzministerium leitete einen entsprechenden Gesetzentwurf von Ressortchef Olaf Scholz (SPD) am Freitag an die anderen Ressorts weiter. Er liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Dem Scholz-Entwurf zufolge soll für 90 Prozent aller derzeitigen Soli-Zahler die Abgabe komplett wegfallen, weitere 6,5 Prozent müssten ihn nur teilweise zahlen - je höher das Einkommen, desto mehr. 3,5 Prozent der derzeit Soli-Pflichtigen müssten den vollen Satz von 5,5 Prozent zahlen. Scholz sagte am Montag in Berlin, auch mit dem Wegfall sei ein ausgeglichener Bundeshaushalt möglich: "Das ist also finanziell zu stemmen."

Scholz wies Kritik zurück, er verstoße gegen die Verfassung, wenn er den Soli nur teilweise abschaffe. "Ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der Deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben."

Es ende zwar der Solidarpakt, aber keineswegs die Aufgabe der Bundesrepublik, in den ostdeutschen Ländern zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beizutragen. "Wir haben da noch viele Aufgaben zu stemmen und zu finanzieren." Angesichts der Konjunkturaussichten sei "heute nicht die Zeit", Bürgern mit mehr als fünf Millionen Euro Jahreseinkommen Steuern von über 100.000 Euro zu erlassen.