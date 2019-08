ZDF-Politbarometer

Umfrage sieht SPD in Brandenburg wieder vor AfD

23.08.2019, 11:28 Uhr | dpa

Die SPD ist in Brandenburg im Aufschwung: In einer neuen Umfrage liegt die Partei von Regierungschef Woidke wieder an der Spitze. Auch in Sachsen führt Amtsinhaber Kretschmer.

Etwas mehr als eine Woche vor der Landtagswahl in Brandenburg liegt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke einer Umfrage zufolge mit 21 Prozentpunkten wieder knapp vor der AfD, die auf 20 kommt. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervor, das von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ermittelt wird.

Das bedeutet für die SPD ein Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Brandenburg-Trend von Anfang Juni. Die AfD legte um einen Prozentpunkt zu. Ähnliche Werte hatte bereits eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD ergeben – dort lagen SPD und AfD in Brandenburg mit 22 Prozentpunkten gleichauf.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Brandenburg (#ltwbb) • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: SPD 21 % | AfD 20 % | CDU 18 % | DIE LINKE 14 % | GRÜNE 14 % | FDP 5 % | BVB/FW 4 % | Sonstige 4 %

➤ Verlauf: https://t.co/lx41aS4cGn pic.twitter.com/N7yXhySw9n — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) August 23, 2019

Auf Platz drei folgt im ZDF-Politbarometer die CDU mit 18 Prozentpunkten. Die Grünen und Die Linke kommen jeweils auf 14 und die FDP auf fünf . Die Freien Wähler hingegen erhielten vier Prozent und würden so den Einzug in das Landesparlament verpassen.

CDU in Sachsen weit vorn

In Sachsen, wo ebenfalls am 1. September ein neuer Landtag gewählt wird, liegt die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer dem Politbarometer zufolge zufolge mit 31 Prozentpunkten sechs Punkte vor der AfD. Im Vergleich zum Sachsen-Trend von Anfang Juli hat die CDU damit vier Prozentpunkte gewonnen, die AfD verlor hingegen zwei.





Auf Platz drei in Sachsen rangiert laut ZDF-Politbarometer Die Linke mit 14 Prozentpunkten. Die Grünen kommen auf 10, die SPD auf 9 und die FDP auf 5. Die Freien Wähler erhielten bei der Erhebung 3 Prozentpunkte und würden so den Einzug in das Landesparlament verpassen.





Für das Politbarometer hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.112 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte in Sachsen und 1.068 Wahlberechtigte in Brandenburg befragt.