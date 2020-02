Nach nächster Bundestagswahl

Kanzler Kurz würde auf Schwarz-Grün in Deutschland wetten

03.02.2020, 15:51 Uhr | dpa, AFP, rtr, dru

Kurz und Merkel in Berlin: "Selbstverständlich kann die Regierung aus Konservativen und Grünen in Österreich auch ein Modell für Deutschland sein." (Quelle: Jens Meyer/AP/dpa)

Vor 20 Jahren schien das noch undenkbar. Doch inzwischen wird immer konkreter über ein künftiges Bündnis von Grünen und Union im Bund diskutiert. Ist Österreich eine mögliche Blaupause?

In Österreich regiert die konservative ÖVP seit Anfang Januar gemeinsam mit den Grünen. In Deutschland war ein erster Anlauf zu einem Regierungsbündnis mit grüner und schwarzer Beteiligung – unter Einbeziehung der FDP – nach der letzten Bundestagswahl noch gescheitert. Doch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz würde mit Blick auf die nächste Bundestagswahl in Deutschland sogar darauf wetten.

Bei einem Besuch in Berlin betonte der Wiener Regierungschef, er wolle sich in Deutschland ganz bewusst nicht einmischen. Er räumte jedoch ein, er habe sich in einem Interview dazu "verleiten lassen, eine Wette einzugehen, nämlich dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass nach der nächsten Wahl in Deutschland vielleicht eine ähnliche Koalition realistisch ist".

Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" hatte Kurz gesagt: "Selbstverständlich kann die Regierung aus Konservativen und Grünen in Österreich auch ein Modell für Deutschland sein. Ich erwarte sogar, dass die nächste Regierung in Deutschland eine schwarz-grüne sein dürfte."

Merkel: "Bessere Gesprächsfähigkeit"

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht inzwischen mehr Berührungspunkte mit den Grünen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kurz wies sie auf eine aus ihrer Sicht "bessere Gesprächsfähigkeit" mit der Ökopartei hin als noch vor Jahren.

Auf die Frage, ob sie sich nach der nächsten Bundestagswahl eine Regierungskoalition mit den Grünen vorstellen könne, antwortete die Kanzlerin, das nächste Wahlergebnis sei heute schwer vorauszusehen. Allerdings könne man sagen, dass schon die Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen nach der Bundestagswahl 2017 gezeigt hätten, dass mit Blick auf die Grünen "bestimmte Barrieren" der Sprechfähigkeit abgebaut worden seien.

Deutsche Grüne sehen Wiener Modell kritisch

Kurz hob in Berlin hervor, dass seine ÖVP und die Grünen in ihrer Koalition eine "neue Form der Kompromissfindung" vereinbart hätten. Die Grünen seien "klar in der Themenführerschaft" bei Themen wie Klimawandel und politischer Transparenz, seine ÖVP bestimme stärker die Linie in der Wirtschafts- und Migrationspolitik. "Das hat diese Zusammenarbeit erst möglich gemacht."

Die deutschen Grünen sehen in dem österreichischen Regierungsbündnis eher kein Modell: Für Verwunderung sorgte in Berlin die Wiener Vereinbarung zu "koalitionsfreien Räumen" etwa für den Fall einer neuen Flüchtlingskrise. Die konservative ÖVP könnte ihren migrationskritischen Kurs dann auch ohne Zustimmung des grünen Koalitionspartners durchsetzen.

Schwierige Finanzverhandlungen in Brüssel

Merkel und Kurz kündigten mit Blick auf die anstehenden EU-Finanzverhandlungen ein hartes Ringen in Brüssel an. Die Bundeskanzlerin verwies darauf, dass der Beschluss zum nächsten siebenjährigen Finanzrahmen ab 2021 einstimmig fallen müsse. Dennoch sei am Ende Kompromissbereitschaft von allen Seiten gefragt. Es gebe nach dem Brexit mehr Forderungen an die Nettozahler, aber weniger Möglichkeiten. Kurz verwies darauf, dass sich die Nettozahler in der EU sehr eng koordinierten.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den 20. Februar zu einem Sondergipfel über die Finanzen nach Brüssel geladen. Deutschland übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft, die Bundesregierung plädiert dafür, das Thema schon in der derzeitigen kroatischen EU-Ratspräsidentschaft zu lösen. Bei dem Finanzrahmen geht es um ein Volumen von rund einer Billion Euro.

Merkel sagte, am Ende werde für eine Einigung auch entscheidend sein, wofür die EU das Geld ausgeben wolle. Sie dringe auf mehr Geld etwa für Forschung. Es gehe aber auch darum, Strukturhilfen für die ostdeutschen Länder mit ihren langen Grenzen zu Polen und Tschechien zu sichern.