LIVENewsblog zur Bürgerschaftswahl

Bürgermeister Tschentscher jubelt – "Großartiger Abend"

23.02.2020, 19:19 Uhr | dpa

Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft, es ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Die CDU erreicht ein historisch schlechtes Ergebnis, AfD und FDP zittern um Einzug in Bürgerschaft. Alle Infos im Blog.

19.15 Uhr: Auch die erste Hochrechnung sieht AfD nicht mehr in Bürgerschaft

SPD und Grüne haben die Bürgerschaftswahl in Hamburg klar gewonnen. Die Sozialdemokraten kommen nach einer ersten Hochrechnung der ARD auf 37,6 Prozent der Stimmen. Die Grünen können ihr Ergebnis demnach auf 25,4 Prozent mehr als verdoppeln. Rot-Grün kann damit weiterregieren. Die CDU stürzt auf 11,4 Prozent, das ist ihr bundesweit schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. Die AfD muss mit 4,7 Prozent, die FDP mit 5,0 Prozent um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.





18.50 Uhr: Bürgermeister Tschentscher jubelt über Ergebnis

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich hocherfreut über den sich abzeichnenden Ausgang der Bürgerschaftswahl gezeigt. "Was für ein großartiger Abend", sagte Tschentscher am Sonntagabend auf der Wahlparty der SPD in Hamburg. Als sich die Sozialdemokraten vor zwei Jahren nach dem Weggang des damaligen Bürgermeisters Olaf Scholz als Bundesfinanzminister nach Berlin neu aufgestellt hätten, sei das alles nicht selbstverständlich gewesen. Die Hamburger SPD bleibe die führende, bestimmende Kraft in der Hansestadt, sagte Tschentscher.

18.45 Uhr: Grüne Fegebank will Koalition fortsetzen

Die grüne Spitzenkandidatin Katharina Fegebank hat ihre Bereitschaft zur Fortsetzung der rot-grünen Koalition in Hamburg signalisiert. Aus dem Ergebnis leite sie ab, "dass es so weiter gehen soll", sagt sie in der ARD. Ihre Partei werde in mögliche Verhandlungen mit der SPD "sehr selbstbewusst" hineingehen und sich für Themen wie Klimaschutz und offene Gesellschaft starkmachen.

18.30 Uhr: Paul Ziemiak spricht von bitterem Tag für CDU

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht von einem bitteren Tag für die CDU und einem historisch schlechten Wahlergebnis der Partei in der Hansestadt. "Die Vorgänge in Thüringen haben nicht geholfen", sagt Ziemiak in einer ersten Reaktion auf die Wahlprognose. Thüringen sei alles andere als Rückenwind gewesen.

18.28 Uhr: AfD-Spitzenkandidat Nockemann sieht "Ausgrenzungskampagne"

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann hat nach dem wahrscheinlichen Ausscheiden seiner Partei aus der Hamburgischen Bürgerschaft vom "Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne" gesprochen. Die ganze Zeit habe die AfD konstant bei etwa 7 Prozent gelegen, nach Thüringen sei es dann aber runter gegangen, sagte Nockemann am Sonntag im NDR. Er betonte aber, dass es sich um nur eine Prognose handle. Er sei noch zuversichtlich.

18.21 Uhr: Kipping – Klares Signal nach "Sündenfall von Erfurt"

Die Linkspartei bewertet das schwache Abschneiden von CDU und FDP als Denkzettel für das Vorgehen beider Parteien in Thüringen. Die Parteien, die im Zweifelsfall mit der AfD stimmen würden, seien "abgestraft" worden, sagte Bundesvorsitzende Katja Kipping in Berlin. "Nach dem Sündenfall von Erfurt war dieses Signal auch notwendig."

18.20 Uhr: Grünen-Chef Habeck geht von Fortsetzung der Koalition aus

Grünen-Parteichef Robert Habeck wertet das Wahlergebnis als klaren Auftrag an SPD und Grüne, ihre Koalition fortzusetzen. "Wenn die SPD sich anders entscheiden würde, würde ich ganz schön dumm gucken", sagt Habeck im ZDF. Für seine Partei sei es das bundesweit zweitbeste Ergebnis auf Landesebene.

18.19 Uhr: SPD-Anhänger jubeln

Die Anhänger von SPD und Grünen in Hamburg haben das schwache Abschneiden der AfD bejubelt. "Nazis raus", riefen sie jeweils bei den Wahlpartys ihrer Parteien nach Bekanntwerden der Prognosen für die AfD. Diese könnte erstmals wieder ein Landesparlament verlassen.

"Nazis raus": Die SPD jubelt über den Wahlsieg – und wird noch lauter bei der AfD-Prognose. (Quelle: t-online.de)

18.01 Uhr: Totenstille bei Wahlparty der AfD

Laut ersten Prognosen hat die AfD den Einzug in die Bürgerschaft voraussichtlich nicht erreicht. Entsprechend ist die Reaktion bei der Wahlparty der AfD. Dort herrschte im ersten Moment Totenstille, durchsetzt von einzelnen entsetzten "Was?". Das berichtet unsere Reporterin vor Ort. Demnach hätte bis vor wenigen Minuten niemand der Anwesenden mit diesem Ergebnis gerechnet.

17.38 Uhr: Wähler können auch ohne Wahlschein abstimmen

Es regnet und ist kalt, berichtet t-online.de Reporterin Agata Strausa vor Ort. Menschen gehen mit hochgezogenen Schultern ins Wahllokal, etwa im Bezirksamt Eimsbüttel. Aber drinnen ist Wärme, man begegnet freundlichen Menschen, die Stimmung ist – positiv bis hoffnungsvoll.



Hier trifft man auf Wahlhelfer, die gerne weiterhelfen – auch wenn man seine Wahlberechtigung zu Hause gelassen hat. Das ist einem Paar hier passiert, die Benachrichtigung wurde an ihre alte Postadresse im Wahlbezirk geschickt, sie wohnen aber mittlerweile in einem ganz anderen Stadtteil, nämlich Altona.

17.25 Uhr: Erstes amtliches Ergebnis erst Montagabend erwartet



Bald ist es so weit: Die Wahllokale in Hamburg schließen um 18 Uhr. Die Auszählung der Stimmen ist kompliziert. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Sitzverteilung in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird aber erst für Montagabend erwartet. Das endgültige amtliche Endergebnis soll am 11. März verkündet werden.

Mit Spannung wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen erwartet. Grünen-Spitzenkandidatin Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Tschentscher übernehmen und dessen SPD zum Juniorpartner machen.

16.56 Uhr: Wahlbeteiligung höher als bei der letzten Wahl

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg hat am Sonntag eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren erreicht. Bis 16 Uhr gaben 57 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung bekannt gab. Einen direkten Vergleichswert zur Wahl vor fünf Jahren gab es zwar nicht, doch damals hatte die Wahlbeteiligung am Ende bei lediglich 56,5 Prozent gelegen. Dies war ein historischer Tiefstwert.

Am Sonntag zeichnete sich bereits seit dem Vormittag ab, dass mehr Menschen als vor fünf Jahren ihre Stimme abgaben. Um 11 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 29,6 Prozent, um 14 Uhr bei 46,4 Prozent. Die Werte waren damit jeweils deutlich höher als zu den gleichen Zeitpunkten bei der Wahl im Jahr 2015. Bei der Berechnung der Wahlbeteiligung waren auch die Briefwähler berücksichtigt.

16.15 Uhr: Verkehrswende ist für viele Hamburger ein Thema

Die Wählerin Cornelia Musolff (Mitte)setzt bei der Wahl in Hamburg auf junge Wählerinnen und Wähler. Sie dürfen in Hamburg nämlich schon ab 16 Jahren an die Urne. Musolff erzählte t-online.de-Reporterin Agata Strausa, dass sie mit ihren Freunden von Wahllokal zu Wahllokal gezogen ist. Trotz des Schietwetters waren sie bester Laune. Sie haben sich sehr dafür interessiert, was andere wählten. Für Musolff ist besonders die Verkehrswende ein großes Thema. Sie sagt: "Autos müssen raus aus der Stadt."

Drei Wähler sind in Hamburg trotz "Schietwetter" zur Urne gegangen: Sie sind neugierig, welche Wahl die Menschen in ihrer Stadt wohl treffen werden. (Quelle: Agata Strausa/t-online.de)



14.53 Uhr: Erneute Bestätigung für höhere Wahlbeteiligung

Die neuesten Zahlen legen eine gestiegene Wahlbeteiligung nahe: Die Beteiligung liegt jetzt um 14 Uhr bei 46,4 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl 2015 bei 38,5 Prozent.

14.29 Uhr: "Wir wollen keine autofreie Stadt"

Monika und Manfred Brinkmann sagen t-online.de-Reporterin Agata Strausa: "Wir wollen auf jeden Fall keine autofreie Stadt!" Die Parteien in Hamburg ringen aktuell um einen Kompromiss bei der Verkehrswende. Dabei ist einer der zentralen Streitpunkte, ob Parkflächen von Autos künftig für öffentliche Nahverkehrsmittel genutzt werden sollen.

Ehepaar Brinkmann: "Wollen keine autofreie Stadt." (Quelle: t-online.de)



13.50 Uhr: Wahlaufruf in der U-Bahn

Hamburg: In den Bahnhöfen der Hochbahn wird zur Stimmabgabe aufgerufen. (Quelle: Agata Strausa/t-online.de)



Selbst die Hamburger Hochbahn ruft über die Anzeigetafeln in ihren Bahnhöfen zur Teilnahme an der Wahl auf, wie t-online.de-Reporterin Agata Strausa berichtet.

12.03 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Bei der Bürgerschaftswahl hat sich am Morgen eine höhere Wahlbeteiligung als bei der Wahl vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 11 Uhr gaben bereits 29,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung bekannt gab. Im Jahr 2015 hatte die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 24,2 Prozent gelegen. Bei der Berechnung sind auch Briefwähler berücksichtigt.

10.45 Uhr: Tschentscher und Fegebank haben gewählt

Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD warf seinen Wahlschein am Vormittag im Bürgerhaus Barmbek in die Urne. Seine Grünen-Herausforderin, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, tat dies fast gleichzeitig in der Berufsschule Uferstraße in der Hansestadt. In den Umfragen lag die SPD zuletzt deutlich vor den Grünen.

8.05 Uhr: In Hamburg beginnt Bürgerschaftswahl

In Hamburg hat am Sonntag die Bürgerschaftswahl begonnen. Um 8 Uhr öffneten die 1.283 Wahllokale in der Hansestadt. Wahlberechtigt sind gut 1,3 Millionen Hamburger ab 16 Jahren. Mehr als 300.000 von ihnen beantragten Briefwahlunterlagen. Die Hamburger haben die Wahl zwischen 15 Parteien mit 348 Kandidaten auf der Landesliste. Weitere 564 Bewerber stehen auf den Wahlkreislisten.

Jeder Wähler kann zweimal fünf Stimmen vergeben und diese beliebig auf Parteien und Personen verteilen oder anhäufen. Das seit der Bürgerschaftswahl 2011 gültige System macht die Auszählung kompliziert. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Verteilung der 121 Sitze in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst für Montagabend erwartet.

Samstag, 22. Februar, 19.34 Uhr: Wie wirkt Thüringen in Hamburg nach?

Mit Interesse wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen verfolgt. Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher (SPD) übernehmen. In Umfragen der vergangenen Wochen lag allerdings beständig die SPD vor den Grünen in Führung. Christdemokraten und FDP stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck. Beiden Parteien könnte die dortige Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD geschadet haben.

Insbesondere die FDP muss laut Umfragen um einen Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen. Sie liegt derzeit bei knapp fünf Prozent. Aber auch ein Einzug der AfD ist keinesfalls sicher.