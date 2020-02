Blitzanalyse zur Hamburg-Wahl

Der Hamburger Wahlsieg ist eine schlechte Nachricht für die SPD

In der Hansestadt kann die SPD noch Wahlen gewinnen, sogar mit deutlichem Vorsprung. Zwei Parteien verlieren an Zustimmung – das Ergebnis wird bundespolitische Folgen haben. Unsere Blitzanalyse zur Hamburg-Wahl.

Die Hamburger Bürgerschaft wurde am Sonntag neu gewählt und die ersten Hochrechnungen sind da: Die SPD verteidigte am Sonntag laut ARD und ZDF mit 37,8 Prozent ihre Stellung als stärkste politische Kraft.

Die Grünen kommen demnach auf 25,4 Prozent. Die Linkspartei wird mit 9,5 Prozent in dem Landesparlament vertreten sein, die CDU erreicht 11,3 Prozent der Stimmen. FDP und AfD zittern um den Einzug in die Hamburger Bürgerschaft, die AfD wird aktuell mit 4,7 Prozent taxiert, die FDP mit 5,0 Prozent.

Das Wahlergebnis könnte bundespolitische Folgen haben, vor dem Hintergrund der Regierungskrise in Thüringen und des Machtkampfs um die Parteispitze der CDU. Drei Thesen in einer Blitzanalyse zur Hamburg-Wahl:

1. Die SPD kann Wahlen gewinnen – wenn sie dabei nicht wie die Bundes-SPD agiert

Ein Hamburger Bürgermeister führt seiner Partei vor, wie die SPD noch Wahlen gewinnen kann. Der bisherige Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, wird wohl auch der neue Bürgermeister werden. Der 54-Jährige mit der kreisrunden Brille wird die Bürgerschaftswahl mit Abstand gewinnen, die SPD erreicht knapp 38 Prozent. Prozentwerte, die sich der Zahl 40 nähern, sind für viele Sozialdemokraten sonst weit entfernt. Die Partei liegt deutschlandweit im Schnitt bei nur 14 bis 15 Prozent. Die SPD in dem Stadtstaat macht eine wirtschaftsfreundliche Politik, auch wegen des Hamburger Hafens. Im Gegensatz zur Bundespartei, wo an der Spitze die personellen Querelen immer wieder aufklaffen, wurde Tschentscher von den Genossen dort mit 99 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt.

Wahlsieger Peter Tschentscher gilt als Pragmatiker, der im Zweifel machbare Lösungen über ideologische Verbohrtheit stellt. Was Winfried Kretschmann für die Grünen ist, ist Tschentscher für die SPD. Dennoch agiert er mit klarer Linie. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die Chefs der Bundespartei, stehen dagegen eher für einen linken Kurs. Die beiden Parteichefs traten im Hamburger Wahlkampf gar nicht auf, aus der SPD Hamburg war zu hören, dass vor allem Saskia Esken wohl potenzielle Wähler eher verschreckt statt angezogen hätte.

Der Linkskurs der Parteispitze hätte in Hamburg wohl kaum Erfolg gehabt. Zwar ist es nur eine Landtagswahl, dennoch könnten in der Partei nun erneut Debatten über den Richtungsstreit aufkommen. Walter-Borjans und Esken gelten ohnehin als umstritten, denkbar ist, dass der Druck auf sie weiter wächst. Für die Bundespartei ist das eine schlechte Nachricht: Die von vielen Genossen gewünschte Ruhe über die inhaltliche Ausrichtung wird kaum einkehren im Willy-Brand-Haus in Berlin.

2. Die Folgen des Debakels im Thüringer Landtag bekommen FDP und CDU zu spüren

Die FDP und CDU hatten schon immer keinen leichten Stand in der politisch eher links orientierten Hansestadt. Doch nach den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend haben beide Parteien nochmals deutlich an Wählern verloren: Etwa fünf Prozent für die FDP, gut 11 Prozent für die CDU. Das ist ein deutliches Signal, und diese Zahlen haben wohl nicht nur etwas mit Hamburger Lokalpolitik zu tun.

Anfang Januar entfielen auf die FDP bei Umfragen noch sieben bis neun Prozent der Stimmen. Jetzt zittert die Partei um den Einzug in die Hamburger Bürgerschaft. Die FDP warb in Hamburg für eine starken Rechtsstaat, einen "Klimaschutz durch Innovationen" und einen "modernen Mobilitätsmix" – es war ein klassischer, liberaler Wahlkampf, der Erfolg versprach.

Bis zum 6. Februar 2020. An diesem Tag ließ sich Thomas Kemmerich, der FDP-Chef in Thüringen, mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Der öffentliche Aufschrei erfolgte prompt, Kemmerich kündigte seinen Rücktritt an – doch der Schaden für die Partei war immens.

Das Bild, das Kemmerich in Thüringen abgab, war das eines Mannes, der sich aus Machtversessenheit von der rechtspopulistischen AfD in den schönen Sessel des Ministerpräsidenten hieven ließ. Dieses Bild färbte auf die Liberalen in Hamburg ab, wohl auch, weil der Bundesvorsitzende Christian Lindner nicht schnell genug Kemmerichs Handeln verurteilte.

Zwar distanzierte sich die FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels in Hamburg schnell von dem Verhalten Kemmerichs. Sie ahnte, wie gewaltig der Schaden werden könnte, den die Hamburger FDP nach Thüringen nehmen könnte. Doch das half nur begrenzt: Denn die Hamburger sehen die FDP vor Ort nicht völlig losgelöst von anderen Landesverbänden.

Christian Lindner: Parteivorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender im Bundestag, steht auf der Wahlparty der Bundes-FDP im Hans-Dietrich-Genscher-Haus nach den ersten Wahlprognosen der Bürgerschaftswahl in Hamburg. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Sollte die FDP tatsächlich den Einzug verpassen, ist auch die Zukunft von Parteichef Christian Lindner offen. Der hatte zwar vorher dem "Hamburger Abendblatt" gesagt: "In Hamburg wird nicht über mich abgestimmt." Ein erster Hinweis darauf, dass Lindner absolut klar war, wie stark die Partei in Hamburg unter Druck Steht – er wollte schon im Vorhinein nicht dafür verantwortlich gemacht werden.



Doch bereits Tage vorher sagte ein Insider der Partei zu t-online.de: „Die Ruhe bei uns in den letzten Tagen war nur ein Burgfrieden, um die Parteifreunde in Hamburg nicht beim Wahlkampf zu stören. Gelingt uns kein Einzug in die Bürgerschaft, wird der Druck auf Lindner enorm groß.“

Die CDU hat andere Sorgen: Die Partei könnte mit der aktuellen Wahl ihr bislang schlechtestes Ergebnis in Hamburg noch unterbieten. 15,9 Prozent hatte die CDU 2015 in Hamburg, mit dem Spitzenkandidaten Marcus Weinberg erreicht sie nun nur noch rund 11 Prozent. In Hamburg sorgte wohl der Zick-Zack-Kurs der CDU in Thüringen für nachhaltigen Schaden am Image der Partei: Erst wollte der dortige Landesverband mit der Linkspartei Gespräche führen, dann ruderten sie zurück, anschließend wählten die Unions-Abgeordneten einen FDP-Ministerpräsidenten zusammen mit AfD-Stimmen, nun könnten sie doch indirekt die Wahl eines Ministerpräsidenten Ramelow unterstützen.

Doch im Gegensatz zur FDP hat die CDU ein noch größeres Problem als die Querelen in Thüringen. Denn der Kampf um die Spitze der Bundespartei nach dem angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer verursacht ein machtpolitisches Vakuum. Momentan ist die inhaltliche Positionierung unklar, verschiedene Kandidaten sind für den Vorsitz im Gespräch. Eigentlich hat die Volkspartei betonartig feste Positionen, doch aktuell geraten diese ins Wanken, auch weil noch unklar ist, wohin die Partei steuert.

Der CDU-Wahlkampf in Hamburg hat zwar regionale Aspekte betont, doch für die ohnehin in Hamburg nicht starke CDU ist der Machtkampf an der Spitze der Bundespartei schlecht: Sie rutscht weiter ab. Dies könnte nun weitere Auswirkungen haben. Am Montag ist ohnehin das nächste Treffen von CDU-Spitzen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin angesetzt, um über die Nachfolge an der Parteispitze zu sprechen. Das schlechte Abschneiden in Hamburg dürfte weiter Druck auf die Union ausüben, rasch zu einem Ergebnis zu kommen.

3. Der Aufstieg der AfD kann gestoppt werden

Der Hamburger Wahltag könnte historisch werden: Zum ersten Mal könnte die AfD den Wiedereinzug in ein Landesparlament verpassen: Bislang wird die Partei in den Hochrechnungen bei 4,7 Prozent gesehen. Es ist noch kein endgültiges Ergebnis, doch heute Abend wird klar: Das Wachstum der AfD ist nicht unbegrenzt.

Auch eine Rolle dürfte dabei das rassistische Attentat von Hanau spielen, wo ein Mann mehrere Menschen mit Migrationshintergrund kaltblütig erschoss. Zwar versuchte die AfD den Täter als verwirrten, einzelnen Mann hinzustellen, und dennoch wurde klar, dass er rassistische Ideologien vertrat, die sich so in Teilen der AfD wiederfinden. Menschen in Deutschland wie auch in Hamburg, die mit der Partei liebäugelten, wurde auf deutlichste Weise vor Augen geführt, worin der Fremdenhass münden kann: Im Mord. Denkbar ist, dass dies etliche AfD-Wähler nun abgeschreckt hat.

Wie es in Hamburg nun weitergeht, ist offen: CDU und FDP wollen lieber selbst mit der SPD regieren, obwohl die Grünen bereits angekündigt hatten, einen Jamaika-Koalition sich vorzustellen. Möglich ist auch: Für Hamburg könnte dies nun bedeuten: Die Stadt wird weiter von der SPD regiert, die Grünen bleiben Juniorpartner.