Landtagswahl in Baden-Württemberg

Söder vergleicht Kretschmann mit dem FC Bayern München

23.01.2021, 13:47 Uhr | dpa, pdi

Für die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg macht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seinen CDU-Kollegen Mut. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sei schlagbar.



Der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) hat den Christdemokraten in Baden-Württemberg Mut zugesprochen für den anstehenden Landtagswahlkampf. Klar sei Winfried Kretschmann (Grüne) ein populärer Ministerpräsident, sagte Söder am Samstag in einer Videobotschaft an den digitalen Landesparteitag der Südwest-CDU. Aber: "Auch Bayern München kann mal verlieren, wenn man die richtige Taktik und die richtige Strategie wählt." Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann sei eine echte politische Persönlichkeit mit großer Statur, die ein Ministerpräsidentenamt hervorragend ausfüllen könne.

Söder wünscht sich ein CDU-regiertes Baden-Württemberg

Er arbeite mit dem neuen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet "super zusammen", sagte Söder. "Aber klar ist auch: Ohne den Süden geht in Deutschland wenig." Der Süden sei der wirtschaftliche und technologische Motor Deutschlands – das solle auch so bleiben. Er würde sich freuen, wenn die CDU in Baden-Württemberg wieder die Regierung führe und dann im Gleichklang mit Bayern sei. Er könne zwar mit Kretschmann gut, sagte Söder. "Aber trotzdem: Alles hat seine Zeit. Und vielleicht gibt es eine neue Zeit." Die Südwest-CDU habe alles, was man brauche, um die Landtagswahl am 14. März zu gewinnen.