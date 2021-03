Landtagswahl am 14. März

Wahl-O-Mat für Rheinland-Pfalz: Welche Partei passt zu Ihnen?

08.03.2021, 11:52 Uhr | t-online, mu

Am 14. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Per Wahl-O-Mat, einem kostenlosen Online-Tool, können Sie jetzt ganz einfach herausfinden, welche Partei Ihre Interessen am ehesten vertritt.

Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz treten 2021 insgesamt zwölf Parteien und eine Wählervereinigung an. Wer sich nicht alle Wahlprogramme durchlesen mag, kann sich ab jetzt per Wahl-O-Mat auf die Wahl vorbereiten. Mit dem Online-Angebot können Sie herausfinden, welche der in Rheinland-Pfalz zur Wahl zugelassenen Parteien Ihren Positionen am nächsten stehen.





t-online ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 2021.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung. Nutzer bekommen 38 Thesen angezeigt, die sie mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" beantworten können. Haben die Nutzer alle Fragen beantwortet, wird die Übereinstimmung mit den Antworten der Parteien abgeglichen. So ergibt sich ein Bild, welche der zugelassenen Parteien der eigenen Position am nächsten steht.

Die Thesen werden im Vorfeld jeder Wahl von einem Team aus Jung- und Erstwählern, Politikwissenschaftlern, Statistikern und Pädagogen erarbeitet. Sie beruhen auf den Partei- und Wahlprogrammen der Parteien sowie deren Wahlaussagen. Die erarbeiteten Thesen werden vorab den Parteien zur Verfügung gestellt, die sie dann beantworten und ihren Standpunkt konkretisieren können.

Der Wahl-O-Mat ging erstmals zur Bundestagswahl 2002 an den Start, seit 2003 gibt es ihn auch für Landtagswahlen und die Wahlen zum Europäischen Parlament. Insgesamt wurde er über 82 Millionen Mal genutzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung weist daraufhin, dass der Wahl-O-Mat lediglich der Information dient, aber in keinerlei Hinsicht eine Wahlempfehlung darstellt.