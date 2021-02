Nicht alle Zuschauer trugen Masken

Corona-Verstöße beim Super Bowl

08.02.2021, 04:23 Uhr

Zuschauer beim Super-Bowl-Finale in Florida. Nicht alle trugen Masken, obwohl diese vorgeschrieben waren. (Quelle: Mark Humphrey/dpa)

Nicht alle, die zum großen Football-Finale nach Tampa kamen, haben die Corona-Vorschriften beachtet. US-Medien berichten, dass viele Menschen ohne Maske im Stadion waren.

Laut US-Medienberichten haben sich Zuschauer in und um das Super-Bowl-Stadion in Tampa nur unzureichend an die Einhaltung der Corona-Regeln gehalten.

Unter Verweis auf Augenzeugen berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Sonntag (Ortszeit) von zahlreichen Menschen ohne Maske rund um den Austragungsort des Finale der National Football League und viele Regelverstöße im Raymond James Stadium.

Pappkameraden als Zuschauerersatz

Zugelassen in der Arena für das Duell der Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs sind 25.000 Zuschauer, darunter 7.500 bereits geimpfte Menschen aus dem Gesundheitswesen.



Figuren aus Pappe auf anderen Plätzen sollen für den notwendigen Abstand zwischen Fangruppen sorgen und den Eindruck eines vollen Stadions vermitteln. Das Fassungsvermögen des Stadions beträgt normalerweise 75.000 Zuschauer.