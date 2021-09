"Mögliche Gefährdungslage"

Großeinsatz der Polizei vor der Synagoge in Hagen

15.09.2021, 23:31 Uhr | rtr, t-online, AFP

Schwer bewaffnete Beamte sperren eine Straßen in Hagen: Die Polizei hat Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage an einer jüdischen Einrichtung. (Quelle: Kai-Uwe Hagemann/dpa)

Großeinsatz an der Synagoge in Hagen: Die Polizei hat Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage. "Wir stehen in engem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde", so die Einsatzleitung.

Der Dortmunder Polizei liegen nach eigenen Angaben Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. "Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst", teilte die Polizei auf Twitter mit. "Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde."



Ein Polizeisprecher sagte am späten Abend, das Gebäude sei leer, so dass es keine akute Gefährdung für Personen hebe. Die Einsatzlage sei "statisch", hieß es.

Hundertschaft im Einsatz

Die "Westfalenpost" hatte zuvor berichtet, dass schwer bewaffnete Polizisten die Synagoge umstellt hatten. Eine Hundertschaft war demnach im Einsatz, der Bereich um die Synagoge war weiträumig abgesperrt. Auf Fotos sind behelmte Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen. Die Polizisten patrouillierten laut "Westfalenpost" vor der Synagoge und im Umfeld des Gotteshauses. Die Dortmunder Polizei habe die Einsatzleitung übernommen.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich unterdessen über den Polizeieinsatz unterrichten lassen. "Der Minister ist umfassend informiert über die mögliche Gefährdungslage", sagte ein Sprecher am Mittwochabend.

Jom Kippur wird gefeiert

Am Mittwoch und Donnerstag begehen Juden ihren höchsten Feiertag, Jom Kippur, den Versöhnungstag. Dann endet die Gedenk- und Bußzeit seit dem jüdischen Neujahrsfest Anfang September.

Das Geschehen in Hagen weckte Erinnerungen an den Terroranschlag Terroranschlag in Halle in Sachsen-Anhalt. An Jom Kippur 2019 – damals am 9. Oktober – hatte ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Als die Tür standhielt, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf der Flucht zwei weitere.

Hagens Oberbürgermeister Erik Schulz versicherte der jüdischen Gemeinde angesichts der Bedrohungslage seine Solidarität. "So wenig wir auch über die genaue Situation wissen – in unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen", sagte er der "Westfalenpost". Schulz habe sich nach einem auswärtigen Termin auf den Weg gemacht, um sich vor Ort ein Bild von dem Einsatz zu verschaffen.

Die jüdische Gemeinde in Hagen ist klein. Sie hatte 2020 laut Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 264 Mitglieder.