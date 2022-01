"Keine Basta-Politik"

Dauerthema Impfpflicht: Bringt dieser Vorschlag den Durchbruch?

10.01.2022, 14:18 Uhr | rtr, dpa, AFP, NE

Die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht ist seit Wochen angekündigt. Doch bislang gab es weder konkrete Vorschläge noch einen festen Zeitplan. Nun schlagen die Grünen ein zweistufiges Modell vor.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich nicht mehr auf einen Zeitplan für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht festlegen. "Der Bundeskanzler (...) überlässt es dem Bundestag, wie er den Zeitplan jetzt gestalten will", sagt Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann. "Er ist der Meinung, dass es schnell gehen sollte." Zuvor hatte Scholz von Anfang März als Startdatum gesprochen.

Einen eigenen Gesetzentwurf will die Bundesregierung wohl nicht vorlegen. "Es soll Gruppenanträge aus dem Bundestag geben", sagt Hoffmann. Für die Entscheidung soll der Fraktionszwang aufgehoben werden.

Dahmen: "Führung bedeutet nicht Basta-Politik"

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen betonte, für eine allgemeine Impfpflicht sei es richtig, sich genügend Zeit für gute Beratungen zu nehmen. "Führung bedeutet nicht Basta-Politik, sondern die Gesellschaft mitzunehmen und Gräben zu überwinden." Die vorgesehenen Gruppenanträge ermöglichten "eine parteiübergreifende Entscheidungsfindung, die auch zur Depolarisierung in der Gesellschaft beiträgt". Bei anderen medizinethischen Fragen wie der Organspende sei dies bereits erprobt.

Dahmen schlägt daher ein zweistufiges Vorgehen hin zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht vor. Diese helfe jetzt nicht in der Omikron-Welle, sondern schütze im besten Fall in der kommenden Herbst/Winter-Saison vor weiteren Wellen, sagte der Bundestagsabgeordnete am Montag im Deutschlandfunk. Man solle jetzt in einem nächsten Schritt die bereits beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht auf andere Bereiche wie Feuerwehr, Polizei oder Justizvollzug ausweiten und dann so schnell wie möglich zur allgemeinen Impfpflicht kommen.

Eine Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken war bereits im Dezember beschlossen worden. Diese müssen bis Mitte März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Über eine allgemeine Impfpflicht soll es im Januar zunächst eine "Orientierungsdebatte" im Bundestag geben. Die SPD strebt nach bisherigen Angaben den Abschluss eines Gesetzgebungsprozesses "im ersten Quartal" an, also bis Ende März.

Bundestag will auf Sitzungspause verzichten

Um den Gesetzgebungsprozess zur Verabschiedung eines Impfpflicht-Gesetzes zu beschleunigen, könnte der Bundestag in diesem Jahr zudem auf seine traditionelle Sitzungspause zu Karneval verzichten. Vertreter von Koalitions- und Oppositionsfraktionen zeigten sich am Montag gegenüber AFP bereit, das Plenum zu einer Sondersitzung zusammenkommen zu lassen, falls der Gesetzgebungsprozess dies erfordere. Bislang verzeichnet der Sitzungskalender des Bundestags nur eine einzige Sitzungswoche im gesamten Februar.

"Die Karnevalspause wird uns nicht daran hindern, zu einer Gesetzgebung zu kommen", hieß es am Montag aus Kreisen der Ampelfraktionen gegenüber AFP. "Wir haben in der Pandemie gezeigt, dass wir jederzeit zu Sondersitzungen bereit sind." Am Dienstag wollen die Spitzen der Bundestagsfraktionen diesen Angaben zufolge über einen Zeitplan für die Beratung und Verabschiedung eines Impfpflicht-Gesetzes beraten.

Auch die oppositionelle CDU/CSU-Fraktion wäre "jederzeit bereit" zu einer Sondersitzung, verlautete aus ihren Reihen. "Wir bestehen nicht darauf, wegen Karneval zu pausieren", sagte ein Fraktionsvertreter zu AFP.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte ursprünglich angekündigt, eine allgemeine Impfpflicht bis Anfang März einzuführen. Dieser Zeitplan steht nun allerdings infrage. Sollte der Bundestag tatsächlich nur für eine einzige Woche im Februar zusammenkommen, würde sich der Zeitplan für das weitere parlamentarische Verfahren für die Verabschiedung deutlich verzögern, denn die nächste Sitzungswoche ist nach bisheriger Planung des Bundestags erst ab 14. März angesetzt.