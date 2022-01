LIVEDebatte über Impfpflicht

CSU-Politikerin: "Die Ampel ist führungs- und orientierungslos"

Wird es eine Impfpflicht in Deutschland geben? Der Bundestag debattiert darüber heute zum ersten Mal. Auch Gesundheitsminister Lauterbach wird ans Mikrofon treten – allerdings nicht als Minister, sondern als Abgeordneter.

Der Bundestag debattiert am Mittwoch erstmals ausführlich über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Ihre Befürworter sehen darin eine nötige Maßnahme, um im Kampf gegen das Coronavirus die Impfquote deutlich zu erhöhen und damit die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Gegner bezweifeln die Notwendigkeit und/oder Rechtmäßigkeit einer solchen Pflicht. Abgestimmt werden soll über das Vorhaben am Ende ohne Fraktionszwang.

Die Beratungen beginnen um 15 Uhr und sind auf drei Stunden angesetzt. Es handelt sich um eine sogenannte Orientierungsdebatte. Dieser liegt noch kein konkreter Gesetzentwurf zugrunde. Wie aus einer Rednerliste der SPD-Fraktion hervorgeht, wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Debatte als SPD-Abgeordneter das Wort ergreifen – Kanzler Olaf Scholz dagegen nicht.

17.21 Uhr: Die SPD-Abgeordnete Martina Stamm-Fibich verweist zu Beginn ihrer Rede auf das überlastete Gesundheitssystem. "Eine Impfpflicht kann eine Lösung für dieses Problem sein", sofern sie durchsetzbar sei. Die Abgeordnete nutzt ihre Redezeit, um für die Einführung eines Impfregisters zu werben. "Nur so lässt sich eine Impfpflicht sehr praktisch umsetzen." Sie hätte sich gewünscht, ohne sie durch die Pandemie zu kommen, aber nun sei eine Impfpflicht das letzte mögliche Mittel.

17.11 Uhr: AfD-Politiker Thomas Seitz spricht von der Tribüne für ungeimpfte Abgeordnete aus und meldet sich als "ungeimpfter Abgeordneter zweiter Klasse". Seitz hatte im Dezember 2020 Corona, er rang nach eigener Aussage vier Wochen lang auf der Intensivstation um sein Leben. Seine Position hat er seither nicht verändert: Corona sei kein Killervirus, gerade für junge und gesunde Menschen bestehe kaum ein Risiko, sagt er. Die Impfstoffe seien nicht sicher. Impfen müsse freiwillig bleiben, fordert er.

17.04 Uhr: Grünen-Politikerin Ricarda Lang, Kandidatin für den Parteivorsitz, erklärt, sie hätte sich vor 12 Monaten noch gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Doch Politik müsse auf Realität reagieren –und diese Realität zeige, dass es eine sehr Impfquote brauche, um "nicht unkontrolliert von Welle zu Welle" zu rutschen. Eine altersgestaffelte Impfpflicht genüge nicht, um die Impfquote entsprechend zu erhöhen. "Die allgemeine Impfpflicht schützt unsere Freiheit."

16.50 Uhr: Linken-Abgeordneter Gregor Gysi spricht sich gegen eine Impfpflicht aus und plädiert stattdessen für "Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung". Er warnt eindringlich davor, dass Bürger durch schlechte Information und Zwang immer stärker das Vertrauen in die Politik verlieren würden. "Wir brauchen deutlich mehr Vertrauen, sonst wird die Demokratie immer mehr Schaden nehmen."

16.46 Uhr: Auch FDP-Politiker Andrew Ullmann schlägt einen Mittelweg vor: ein verpflichtendes, persönliches Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften. Wenn so nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht wird, eine Pflicht zum Nachweis einer Impfung ab 50 Jahren. "Wir wollen die Menschen nur als Ultima ratio zur Vernunft verpflichten", so Ullmann. Dieser Mittelweg sei "angemessen, verhältnismäßig und geeignet".



16.40 Uhr: AfD-Politiker Jörg Schneider erzählt, dass er vor Jahren an Krebs erkrankt sei. Er habe sich deswegen in der Corona-Krise intensiv von einem Arzt beraten lassen – und habe sich für eine Impfung entschieden. Diese Freiheit sollten alle Bürger haben, fordert Schneider. "Ich bitte Sie: Lassen Sie den Menschen in Deutschland die Freiheit, das Recht, sich frei zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht."

16.35 Uhr: Grünen-Politiker Till Steffen ist einer der Abgeordneten aus den Ampel-Fraktionen, die den Antrag für die allgemeine Impfpflicht ab 18 vorbereiten. Die zentrale Frage sei: Befinde man sich im nächsten Jahr wieder in derselben Situation wie 2021? Das hänge nun maßgeblich von politischem Handeln ab. Er erinnert an die massiven Einschränkungen für Kinder und Jugendliche. "Nur eine höhere Impfquote wird uns unsere Freiheit zurückgeben", so Steffen. Mit der allgemeinen Impfpflicht fordere man Solidarität von allen ein. "Die Pandemie geht uns alle an und nur gemeinsam kommen wir auch da raus."

16.20 Uhr: Der Linke-Abgeordneter Matthias Birkwald spricht sich gegen eine Impfpflicht aus. Mit Blick auf mögliche Strafzahlungen weist er auf eine soziale Frage hin: Die Strafgelder müssten Investmentbanker wie Hartz-IV-Empfänger gleichermaßen bezahlen. Außerdem betont er frühere Zusagen aus allen Parteien, auch von der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel, es werde in Deutschland keine Impfpflicht geben. Das habe er den Wählern in seinem Wahlkreis versprochen, entsprechend wolle er auch abstimmen. "Es geht auch um Glaubwürdigkeit."

16.13 Uhr: FDP-Politiker Wolfgang Kubicki spricht von einer "sehr respektvollen und fairen" Diskussion in seiner Fraktion. Er sei froh, dass er sich habe impfen lassen können. Nun aber gehe es darum, wie der Staat jenen begegnen solle, die sich noch nicht zur Impfung entschieden hätten. Es gebe durchaus bedenkenswerte psychologische oder religiöse Gründe, sich gegen eine Impfung zu entscheiden – insbesondere da der Fremdschutz durch eine Impfung nicht gegeben sei. Er wolle nicht, dass die Mehrheit einer Minderheit vorschreibe, was sie zu tun habe. Es drohe außerdem derzeit trotz hoher Infektionszahlen nicht der Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Mit einer zukünftigen Situation im Herbst zu argumentieren, halte er nicht für vertretbar.

16.09 Uhr: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kritisiert die geplante Impfpflicht als "gigantischen Wählerbetrug" und "skandalösen Vertrauensbruch". Die bisherige Corona-Politik der Bundesregierung habe die Bundesrepublik bereits tief gespalten. Eine Impfpflicht sei ein Anschlag auf die Menschenwürde und das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, so Weidel weiter. Sie kritisiert einen "autoritären Amoklauf" und einen "elementaren Zivilisationsbruch". Es gebe für eine Impfpflicht keine medizinische oder ethische Rechtfertigung. "Wir müssen mit dem Virus leben, Freiheit und Eigenverantwortung sind der Schlüssel. Darum lassen Sie um Gottes Willen die Hände von der Impfpflicht."



16.05 Uhr: Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta plädiert mit Blick auf Bundesländer wie Sachsen für einen Mittelweg: eine verpflichtende Impfberatung ab 18, aber eine Impfpflicht ab 50. So könne es gelingen, die "Zumutung der Pandemie" endlich zu beenden.

15.55 Uhr: Die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz kritisiert die Regierung aus SPD, Grünen und FDP scharf: Die Ampel sei in der Impfpflicht-Frage führungslos und agiere kopflos. Die Union habe viele Fragen gestellt, manche seien aber gar nicht, andere viel zu spät und erst auf massiven Druck beantwortet worden. "Stattdessen verweist man auf das Parlament und die Gruppenanträge", so Lindholz. "Was wir hier erleben, das ist Arbeitsverweigerung der Bundesregierung und die Missachtung der Opposition." Stark dringt Lindholz auf ein Melderegister – es könne helfen, Impfzögernde anzusprechen und aufzuklären, es schaffe vor allem eine bessere Datengrundlage. "Es ist kein Mehr an Belastung, es schützt unser aller Rechte." Die Union fordere die Bundesregierung auf, ein Impfregister unverzüglich einzuführen.

15.50 Uhr: SPD-Abgeordnete Heike Behrens warnt eindringlich: "Einen unkontrollierten Pandemieherbst darf es nicht geben."



15.45 Uhr: Linke-Abgeordnete Kathrin Vogler kritisiert, dass die Gefahr unterschätzt werde, an Corona schwer zu erkranken oder durch das Virus zu sterben. "Auch ihre Politik der letzten zwei Jahre hat zu dieser Situation beigetragen." Immer wieder seien Erfahrungen aus Wissenschaft und anderen Ländern ignoriert worden. "Eine vorausschauende Politik war das nie", so Vogler. Bis heute habe die Bundesregierung es nicht geschafft, eine "Wand der Solidarität" gegen die Desinformation von Corona-Leugnern aufzubauen. Eine Impfpflicht könne eine Möglichkeit sein, um die Impfrate zu erhöhen. Allerdings müsse es den Bürgern so einfach wie nur möglich gemacht werden, sich zu informieren.

15.40 Uhr: Der FDP-Abgeordnete und Justizminister Marco Buschmann kritisiert seinen Vorgänger Tino Chrupalla (AfD) scharf: Dessen Rede sei ein "Schuss in den Ofen" gewesen. "Wer aus einer schwierigen Frage der Ethik eine parteipolitische Diskussion machen will, beweist, dass er die Frage nicht verstanden hat", so Buschmann. Man müsse sorgfältig um die Impfpflicht ringen, ausgiebig über sie diskutieren – deswegen sei das Vorgehen der Ampelregierung richtig. "Worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems, die Verteidigung der Intensivstation vor Überlastung." Es sei dabei auch die Frage zentral, ob es mildere Alternativen zu einer allgemeinen Impfpflicht gebe – zum Beispiel eine gestufte Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren. "Ich traue mir heute noch keine abschließende Meinung zu", sagt Buschmann, man müsse die milderen Mittel aber prüfen.

15.35 Uhr: AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla lehnt eine Impfpflicht rundum ab: "Es steht düster um unser Land." Die Bundesregierung verhalte sich wie ein "verwundetes Tier", das um sich beiße, kritisiert Chrupalla. Wer sich den Maßnahmen der Politik verweigere, der werde ausgeschlossen. Ungeimpfte Parlamentarier würden in der Wahrnehmung ihrer Mandate beschnitten. "Genau das ist eine Schande, was hier passiert." Die AfD lehne die Impfpflicht ab.

15.20 Uhr: Zweiter Redner ist CDU-Politiker Tino Sorge. Er kritisiert die Bundesregierung: Die Diskussion über die Impfpflicht komme zu spät, die Vorschläge für das Gesetz seien zu wenige konkret und zu wenig juristisch geprüft worden. Es gehe schließlich nicht nur um das "Ob" einer Impfpflicht, sondern um das "Wie". "Wir brauchen dafür auch eine ordentliche Datengrundlage." Es müsse zum Beispiel einen Überblick über die Belastung in Arztpraxen und über Personalausfall in der kritischen Infrastruktur geben. Er hätte sich gewünscht, dass zur Debatte wenigstens schon ein Gesetzesvorschlag vorgelegen hätte, über den man konkret hätte sprechen können. "Pragmatismus statt Panik", endet Sorge seinen Vortrag. Die Türen zur Versöhnung sollten offen gehalten werden.

15.16 Uhr: Als Erste tritt für die SPD Dagmar Schmidt ans Mikrofon. Sie bedankt sich für die Debatte im Plenum. "Denn es ist kein kleiner Schritt, wenn lange eine Impfpflicht ausgeschlossen wurde, und nun doch eine eingeführt werden soll." Mit Blick auf die noch zu niedrige Impfquote drohe auch in diesem Jahr ein Herbst mit verschärften Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen. "Nur dass es wirklich an uns liegt, das zu ändern", so Schmidt. Deswegen befürworte sie die Impfpflicht. Sie freue sich darauf wieder tanzen, singen, feiern zu können.

15.15 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eröffnet die Debatte.

15 Uhr: Die Debatte soll in Kürze beginnen.