Ukraine-Krieg

Baerbock: EU muss mit acht Millionen Geflüchteten rechnen

21.03.2022, 13:46 Uhr | dpa

Annalena Baerbock: "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, (...) dass viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden", so die Außenministerin in Brüssel. (Quelle: phototek/imago images)

Angesichts steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine fordert die deutsche Außenministerin einen europäischen Verteilungsschlüssel. An diesem sollten sich alle Mitgliedsstaaten beteiligen, so Baerbock in Brüssel.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet zahlreiche weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden", sagte sie am Montag am Rande von EU-Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen EU-Staaten in Brüssel.



Die Schätzungen gingen nun dahin, dass acht Millionen Geflüchtete aufgenommen werden müssten. Noch vor zwei Wochen hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gesagt, dass mit fünf Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine gerechnet werde.

Baerbock fordert "solidarische Luftbrücke"

In den ersten Tagen des Krieges seien vor allem diejenigen geflohen, die über ein Auto verfügten oder Verwandtschaft in anderen europäischen Ländern hätten, erklärte Baerbock am Montag. Mit Zunahme der Brutalität des russischen Krieges würden aber nun weitere Menschen kommen, "die in Europa niemanden haben, die überhaupt nichts mitnehmen konnten".

Aus Sicht von Baerbock machen es die Entwicklungen notwendig, die Menschen in ganz Europa zu verteilen. "Wir müssen von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilen. Jeder muss Geflüchtete aufnehmen", sagte sie und schlug eine "eine solidarische Luftbrücke" vor. Die Zahl pro Land werde "in die Hunderttausende" gehen müssen. Zusätzlich sollte auch über den Atlantik verteilt werden.