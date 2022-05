Berlin (dpa) - WÀhrend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit einer Reise nach Kiew zögert, ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in die Ukraine gereist. Nach dpa-Informationen kam er am Dienstag in der Hauptstadt an. "Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kyiw", hatte der 66-JÀhrige zuvor beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben und dazu ein 17-Sekunden-Video verbreitet.