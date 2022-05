Beim einem Thema gerät Günther in die Defensive

Ex-Serienstar muss in Wohnwagen wohnen

Am Sonntag gehen die W├Ąhler im n├Ârdlichsten Bundesland an die Wahlurne. CDU-Ministerpr├Ąsident G├╝nther will seinen Job behalten. Im TV wirft ihm sein Mitstreiter Vers├Ąumnisse bei einem wichtigen Thema vor.

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Gr├╝ne am Mittwochabend bei einem Fernsehtriell Kontroversen in der Energie- und Sozialpolitik ausgetragen.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-M├╝ller warf der Jamaika-Koalition vor, sie habe das Soziale komplett vernachl├Ąssigt. Die Regierung habe das Thema "nicht in den Blick genommen", sagte er. Finanzministerin Monika Heinold von den Gr├╝nen konterte, dies sei eine platte These und falsch. Sie verwies unter anderem auf die Entlastung der Eltern von Kita-Geb├╝hren.

G├╝nther: "Wir gehen mit Riesenschritten voran"

Losse-M├╝ller bescheinigte der Koalition auch fehlende Fortschritte beim Ausbau der Windenergie. "Da ist nichts passiert", sagte er. Es gebe nicht mehr Windanlagen als 2017.

Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) hielt dagegen, Schleswig-Holstein habe im vergangenen Jahr die meisten Anlagen aller Bundesl├Ąnder genehmigt und 200 Megawatt Leistung mehr als das viel gr├Â├čere Niedersachsen."Wir gehen mit Riesenschritten voran", sagte der Regierungschef.

Er erneuerte auch seine Aussage, die seit 2017 in Kiel regierende Koalition seiner Partei mit Gr├╝nen und FDP fortsetzen zu wollen: "Das B├╝ndnis hat Schleswig-Holstein in den letzten Jahren gutgetan." Er wolle in der Regierung "niemanden missen".