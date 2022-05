Landtagswahlen Schleswig-Holstein: Wahlbeteiligung wohl gesunken Von dpa Aktualisiert am 08.05.2022 - 15:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther w├Ąhlt in Eckernf├Ârde. (Quelle: Christian Charisius/dpa./dpa)

Kiel (dpa) - Bei sch├Ânstem Sonnenschein zieht es in Schleswig-Holstein nicht so viele W├Ąhler und W├Ąhlerinnen an die Urnen wie bei der Landtagswahl 2017. Bis 14.00 Uhr gaben 36,8 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte.

2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 42,5 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag damals bei insgesamt 64,2 Prozent. Der stellvertretende Landeswahlleiter, Maik Petersen, ging fr├╝heren Angaben zufolge von einer regen Beteiligung bei der Briefwahl aus. 2017 hatte der Briefwahl-Anteil 18 Prozent betragen.

Spitzenkandidaten geben Stimme ab

Die Spitzenkandidaten zeigten sich am Sonntag in ihren Wahllokalen. Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) war bei der Stimmabgabe optimistisch. "Ich w├╝rde mich freuen, wenn die Umfragen sich best├Ątigen und die CDU mit Abstand st├Ąrkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen m├Âchte", sagte er nach dem Urnengang in Eckernf├Ârde. Das B├╝ndnis von CDU, FDP und Gr├╝nen habe Schleswig-Holstein gut getan.

Auch SPD-Herausforderer Thomas Losse-M├╝ller gab sich frohen Mutes. "Als SPD haben wir in den vergangenen Wochen mit aller Kraft um jede Stimme gek├Ąmpft", sagte er laut einer Mitteilung. Der Wahlkampf sei lange von gro├čen weltpolitischen Fragen ├╝berlagert worden, doch in den letzten Tagen sei die Aufmerksamkeit f├╝r die Themen im Land gestiegen. Auf den M├Ąrkten und an Haust├╝ren habe es viel Unterst├╝tzung f├╝r die Mietpreisbremse, ein Tariftreuegesetz und kostenfreie Kitas gegeben. "Ich setze darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zur├╝ckkehren wird."