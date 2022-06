Nouripour erkl├Ąrte: "Man muss die Ma├čnahmen steigern k├Ânnen, wenn sich eine Notlage entwickelt. Das beginnt mit der Maskenpflicht und Abstandsregeln und geht weiter mit Zugangsregeln wie 3G, also f├╝r Geimpfte, Genesene und Getestete." N├Âtig sei eine Rechtsgrundlage, die so angepasst sei, dass das Notwendige vor Ort gemacht werden k├Ânne. "Stand jetzt haben wir dann nicht einmal eine rechtliche Grundlage f├╝r eine Maskenpflicht", sagte der Gr├╝nen-Vorsitzende.

Kubicki geht G├Âring-Eckardt an

Der Gr├╝nen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen teilte mit: "Wenn etwas unw├╝rdig ist, dann ist es die abwartende Haltung von Herrn Kubicki. Alle Koalitionspartner haben eine Verantwortung zur Vorsorge." Das Prinzip Hoffnung sei in einer Pandemie verantwortungslos. Es gelte, jetzt vorzubeugen, damit im Herbst und Winter nicht wieder alles heruntergefahren und geschlossen werden m├╝sse. "Die B├╝rgerinnen und B├╝rger erwarten, dass wir vorausschauend handeln und nicht die H├Ąnde in den Schoss legen. Vorsorge hei├čt, dass wir in der n├Ąchsten Welle schnell handlungsf├Ąhig sind. Wir sollten bald Ma├čnahmen beschlie├čen, die im Fall einer Verschlechterung der Lage umgesetzt werden k├Ânnen."