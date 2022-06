Wladimir Putin drosselt Deutschland das Gas. Olaf Scholz reist in die Ukraine. Beide packen Druckmittel auf den Tisch. ├ťber ein Kr├Ąftemessen, das immer deutlicher zutage tritt.

Wieder einmal steht das Schreckgespenst im Raum. Dreht Wladimir Putin den Deutschen doch noch das Gas ab? Die Frage erhielt am Dienstagnachmittag pl├Âtzlich mit einer Eilmeldung neue Dringlichkeit: Der russische Konzern Gazprom will k├╝nftig 40 Prozent weniger Gas durch die wichtigste Pipeline Nord Stream 1 leiten.

Die deutsche Politik und die Wirtschaft mussten sich zun├Ąchst sammeln. Erst am Mittwochmittag gab Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) seine Einsch├Ątzung zu Protokoll: Er habe den Eindruck, "dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist und keine technisch begr├╝ndbare Entscheidung".

Zuvor war noch spekuliert worden, ob tats├Ąchlich Wartungsprobleme hinter dem Abfall stecken k├Ânnten, wie Gazprom es verk├╝ndet hatte. Nun dominiert in Berlin eine andere Interpretation: die politische.

Gut m├Âglich also, dass es sich bei der Gas-Drosselung in erster Linie um eine symbolische Warnung kurz vor der geplanten Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine handelt.