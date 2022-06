Der Sommerwelle könne man dennoch nicht sorglos begegnen. Maskentragen in den Innenräumen sei eine Möglichkeit, sich selbst und andere zu schützen. "Das freiwillige Maskentragen muss zur Normalität in Innenräumen gehören", sagt er.

Und genau da sticht er womöglich in ein Wespennest: Freiwillig? Na, wenn das Maskentragen freiwillig ist, warum sollte ich? Das fragen sich sicher viele Menschen. Vieles wurde in der Pandemie von der Bevölkerung zum Schutz aller abverlangt. Nun muss es doch auch mal gut sein, oder? Nein, das ist es eben nicht, wenn noch immer 100 bis 200 Menschen pro Tag sterben, wenn Menschen an Long Covid erkranken und ihr altes Leben auch nach Monaten nicht wieder zurück haben. Wir brauchen wieder eine Verpflichtung zum Maskentragen, denn mit einer Freiwilligkeit ist es nicht getan.

Die Freiwilligkeit hat auch schon bei der Impfkampagne nicht funktioniert. 75,9 Prozent der Bevölkerung sind grundimmunisiert (Stand: 16. Juni 2022) – das Impfziel von 80 Prozent will einfach nicht in die nahe Zukunft rücken.

Lauterbach selbst hat eine vierte Corona-Impfung bereits erhalten, er empfiehlt allen Risikogruppen, sich ebenfalls ein zweites Mal boostern zu lassen. Sieben Maßnahmen zur weiteren Eindämmung der Pandemie sind für den Herbst geplant. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ist ein kleines StĂĽck Stoff im Gesicht wirklich so schlimm?

Ich will nicht selbst erkranken, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass sich jemand womöglich durch meine Nachlässigkeit infiziert und einen schweren Verlauf hat. Deshalb müssen wir uns wieder – und ich denke nicht, dass es das letzte Mal sein wird – darauf besinnen, was wichtig ist. Nämlich besonders vulnerable Gruppen zu schützen. Ein kleines Stück Stoff im Gesicht zu tragen, ist doch nur ein kleines Opfer, wenn man bedenkt, dass damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden kann.

Nach zwei Jahren stört es doch kaum noch, wir haben uns alle daran gewöhnt. Das Hü und Hott der Politik sollte dabei kaum eine Rolle spielen, schließlich weiß auch ein Gesundheitsminister nicht, wie sich die Pandemie noch entwickeln wird. Deshalb müssen wir nicht nur weiter Abstand halten, sondern eben auch eine Maske tragen, zur Not verpflichtend.

Diese Pandemie ist nicht nur fĂĽr uns neu

Klar gibt es nun Stimmen, die sagen, dass es ständig neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gibt und bislang keine die Ausrottung von Corona ermöglicht hat. Aber das liegt eben auch an den verschiedenen Varianten und auch daran: Diese Pandemie ist nicht nur für uns, sondern eben auch für die Politiker neu. Keine Erkrankung wurde weltweit bislang so engmaschig untersucht, schon allein durch die PCR-Tests, die Übermittlung der Daten an das Robert Koch-Institut und die Aufmerksamkeit auf dieses Virus und seine Varianten.