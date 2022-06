Reise-Chaos: Diese Maßnahmen plant die Bundesregierung

So will die Bundesregierung das Reise-Chaos bek├Ąmpfen

Die Bundesregierung will als Abhilfe f├╝r die akuten Personalengp├Ąsse an deutschen Flugh├Ąfen den kurzfristigen Einsatz ausl├Ąndischer Besch├Ąftigter m├Âglich machen. "Wir erm├Âglichen, dass die Unternehmen Hilfskr├Ąfte aus dem Ausland, vor allem aus der T├╝rkei, einsetzen k├Ânnen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Berlin nach abgestimmten Vorschl├Ągen der Regierung.