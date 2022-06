Kassenärztliche Vereinigungen stoppen Bürgertest-Abrechnung

Keine Verg├╝tung f├╝r Testzentren Kassen├Ąrzte stoppen B├╝rgertest-Abrechnung Von dpa , ne , sje 30.06.2022 - 19:51 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine ├ärztin nimmt einen Abstrich f├╝r einen Corona-Test: Die Kassen├Ąrtzlichen Vereinigungen wollen die Abrechnungen f├╝r Teststellen einstellen. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-bilder)

B├╝rgertests wurden bisher ├╝ber die Kassen├Ąrztlichen Vereinigungen abgerechnet. Jetzt sehen sie sich dazu nicht mehr in der Lage.

Die Kassen├Ąrztlichen Vereinigungen (KV) stoppen die Abrechnung und Auszahlung von B├╝rgertests. Das teilten die Vorst├Ąnde der KV und der Kassen├Ąrztlichen Bundesvereinigung (KBV) in einem Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit. Der Brief liegt t-online vor. Infolgedessen soll Testzentren ab sofort keine Verg├╝tung mehr f├╝r die durchgef├╝hrten B├╝rgertests ausgezahlt werden. Ohne Verg├╝tung liegt es wiederum nahe, dass die Testzentren das Angebot an B├╝rgertests einschr├Ąnken oder einstellen.

Auf Nachfrage sagte ein Sprecher der KBV zu t-online: "Wir k├Ânnen uns die Pr├╝fung der Auszahlungen an Testzentren schlichtweg nicht mehr leisten." Es gebe in der neuen Verordnung von Gesundheitsminister Lauterbach zu viele neue Regelungen, sodass sich die Abrechnung zu sehr verkompliziere, wird in dem Brief erkl├Ąrt. Diesen bezeichnet der Sprecher als Notruf. Ab heute m├╝ssen die meisten Menschen in Deutschland f├╝r ihre Tests eine Zuzahlung leisten ÔÇô zuvor waren die B├╝rgertests kostenlos, der Bund finanzierte sie.



Kritik an Lauterbachs Verordnung

Die Vorst├Ąnde der KV und KBV ├╝ben massive Kritik an der neuen Coronavirus-Testverordnung, die am Mittwoch ver├Âffentlicht wurde. "Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die durch das BMG (Bundesgesundheitsministerium, Anmerkung der Redaktion) vorgesehene und von den Kassen├Ąrztlichen Vereinigungen durchgef├╝hrte Abrechnungspr├╝fung Betrugsf├Ąlle nicht verhindern kann. Nach der neuen TestV (Testverordnung, Anmerkung der Redaktion) m├╝ssen nun zus├Ątzlich detaillierte Anspruchsvoraussetzungen nachgewiesen werden, um Anspruch auf einen B├╝rgertest zu haben und diesen rechtskonform erbringen zu k├Ânnen", hei├čt es darin. Die Pr├╝fung all dieser neuen Vorgaben sei den KV erst recht nicht m├Âglich.