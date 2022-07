Robert Habeck wird bei Bürgerdialog in Bayreuth ausgepfiffen: "Hau ab!"

Aktualisiert am 29.07.2022 - 07:54 Uhr

Buhrufe bei Habeck-Auftritt in Bayreuth

Auf seiner zweitätigen Reise durch Deutschland erwarten den Wirtschaftsminister nicht nur freundliche Begegnungen. Besonders ungemütlich wurde es für Habeck in Bayreuth.

Bei einem Bürgerdialog von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Bayreuth hat es am Donnerstagabend laute Pfiffe und Buhrufe gegeben. Viele Bürger riefen Habeck zu: "Hau ab". Auf Plakaten wurde der Grünen-Politiker als "Kriegstreiber" bezeichnet. Die Protestierenden waren insgesamt in der Minderheit bei dem Bürgerdialog mit geschätzt mehreren Hundert Teilnehmern.