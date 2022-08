Atomdebatte: Merz und Söder besuchen AKW – "werden mit Fake News bombardiert"

Merz: "Wir wollen nicht zurück in die alte Kernenergie"

Die Union sei trotz Sommerpause sofort bereit, zu einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages zusammenzukommen. Ansonsten stehe erst in rund fünf Wochen wieder eine Sitzung des Bundestages an. "Wir könnten jetzt zu diesem Zeitpunkt Entscheidungen treffen", die einen Weiterbetrieb auch über den Jahreswechsel 2023/2024 hinaus möglich machen, so Merz. "Ich fordere die Bundesregierung auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen."

Isar 2 soll zum Jahresende auslaufen

Scholz hält längere Laufzeit für möglich

"Aber trotzdem kann das Sinn machen, denn der Ausbaustand, was die Erneuerbaren Energien betrifft, ist in den einzelnen Ländern in Deutschland sehr unterschiedlich", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Mülheim an der Ruhr. Er verwies auch auf den noch laufenden "sehr, sehr strengen" Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland. Daraus werde man Schlüsse ziehen.