Aktualisiert am 07.02.2024 - 17:35 Uhr

Aktualisiert am 07.02.2024 - 17:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ampelkoalition will Mindeststrafhöhe verkürzen

Insbesondere geht es um Fälle, in denen Eltern oder Lehrer in guter Absicht Beweismaterial aus Internetchats sichern und weiterleiten. Dies machte sie durch die Gesetzesverschärfung seit 2021 unbeabsichtigt strafbar.

Vermeidung der Überlastung von Polizei und Gerichten

Kritik an der Rücknahme der Reform übt die Deutsche Kinderhilfe. Sie geht davon aus, dass Täter, die Missbrauchsdarstellungen von Kindern besitzen oder weiterleiten, von der Herabstufung der unbeabsichtigten Straftaten auf Vergehen profitieren könnten: "Was der Bundesjustizminister vorhat, ist ein echter Hammer. Seine Sicht ist extrem täterfreundlich – das erfüllt mich mit großer Sorge", sagte ihr Ehrenvorsitzender Rainer Becker laut "Bild am Sonntag".